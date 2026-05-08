משלחת של רבנים ליטאיים בכירים תצא במוצאי שבת למסע גיוס תרומות בדרום אמריקה במסגרת פעילות "קרן עולם התורה", במטרה לגייס כספים להשלמת תקציבי מוסדות תורניים.

המסע מגיע על רקע קיצוצי התקציב הממשלתיים למוסדות אלו בשנתיים האחרונות, לצד ירידת שער הדולר המקשה על תקציבי המוסדות התורניים הנשענים על תרומות מחו"ל.

המשלחת כוללת את הרב יעקב הלל, הרב אברהם סלים, הרב חיים פרץ ברמן, הרב מלכיאל קוטלר, הרב שמעון גלאי והרב יוסף חברוני.

הרבנים ימריאו במוצאי שבת לברזיל למסע בן יומיים, ומשם ימשיכו לארגנטינה - זו הפעם הראשונה שמשלחת הארגון מבקרת במדינה זו. לקראת סוף השבוע הבא צפויים הרבנים לשוב ארצה.

עד השעות האחרונות נשלמו ההכנות להשתתפותו של הרב משה הלל הירש, שהיה צפוי לעמוד בראש המסע. אולם בשל מצבה הרפואי של רעייתו המאושפזת בבית החולים, נאלץ הרב הירש להישאר בארץ לצידה.