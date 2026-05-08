פעילות משותפת של שב"כ, המשטרה וצה"ל סוכלה תשתית ריגול חמורה המורכבת משלושה חיילים ואזרח אחד. החשודים נעצרו במהלך חודש מרץ בחשד לקיום קשרים ארוכי טווח עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות מורכבות תחת הכוונתם.

ממצאי החקירה חושפים שיטת פעולה מדאיגה של המודיעין האיראני, המתמקדת בגיוס בני נוער ישראלים ברשתות החברתיות.

על פי החשד, הנאשמים החלו את פעילותם בעודם קטינים, טרם גיוסם לצה"ל, תוך שהם מודעים לחלוטין לכך שהגורם המפעיל אותם הוא גורם מודיעין איראני עוין. אחד המופעלים המרכזיים אף פעל באופן אקטיבי לגיוס יתר חברי הרשת.

במסגרת המשימות שהוטלו עליהם, תיעדו הנאשמים והעבירו למפעיליהם תמונות וסרטונים של מגוון אתרים אסטרטגיים ואזרחיים ברחבי הארץ.

בין היעדים שצולמו: תחנות רכבת, מרכזי קניות הומי אדם ומצלמות אבטחה עירוניות. חמור מכך, החשודים תיעדו את בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו למדו חלקם.

החקירה העלתה עוד כי חלק מהנאשמים לא רק נענו לבקשות המפעיל, אלא פנו אליו ביוזמתם כדי לקבל משימות ביטחוניות נוספות ואף היו מעורבים בהשחתת רכוש במסגרת הקשר. במקרים מסוימים הם אף נתבקשו לפעול לרכישת אמצעי לחימה.

היום (שישי) צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש נגדם כתבי אישום חמורים בגין עבירות ביטחוניות.

פרשה זו מצטרפת לשורת סיכולים מהתקופה האחרונה (למעלה מ-40 פרשיות ריגול שסוכלו מאז פרוץ המלחמה), המלמדים על המאמץ האיראני האגרסיבי לגייס ישראלים למשימות טרור ואיסוף מידע בלב המדינה.