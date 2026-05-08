תיעוד: שמונה מנהרות טרור הושמדו במזרח רפיח

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי "הנגב" (12), בפיקוד אוגדת עזה, סיכמו היום (שישי) סבב פעילות מבצעי שביעי מאז פרוץ המלחמה.

הכוחות פעלו בחודשים האחרונים בדרום רצועת עזה במטרה לטהר את המרחב מתשתיות הטרור של חמאס, תוך התמקדות בזירה התת-קרקעית המורכבת של מזרח רפיח.

במהלך הפעילות המשותפת עם לוחמי יחידת יהל"ם, אותרו והושמדו שמונה תוואי מנהרות באורך מצטבר של למעלה מ-2.5 קילומטרים.

אחד התוואים המרכזיים שהושמדו היה חלק מרשת תשתיות ענפה במזרח רפיח. בצה"ל מציינים כי בתוך המנהרה שהו בחודשים האחרונים מחבלי חמאס, אשר חוסלו במהלך פעילות הנדסית ממוקדת של הכוחות בתוך התוואי עצמו.

עם סיום המשימה, לוחמי חטיבה 12 יוצאים להתרעננות, ובמקומם נכנסו לגזרה כוחות צוות הקרב של חטיבת הצנחנים.