שורדת השבי יובל רפאל מתארת לראשונה בראיון לתוכנית "פגישה" בכאן 11 את הדילמות המוסריות הקשות ביותר שעמדה בהן במיגונית בשבע הבאוקטובר ואת המשא הכבד של אשמת הניצולים שמלווה אותה מאז אותו יום.

רפאל חזרה לרגעים בתוך המיגונית, שם נאלצה להשתמש בגופתה של עדן זכריה ז"ל כדי להגן על חייה שלה. היא תיארה בכאב כיצד מיקמה את הגופה מעליה, משכה בשיערה ונכנסה תחתיה בחיפוש אחר מחסה, תוך שהיא מבהירה כי באותם רגעים של יצר הישרדות בסיסי, לא הייתה לה שום אופציה אחרת.

בדמעות היא סיפרה כי במשך שנה וחצי נשאה את הסוד הזה בתוכה, מלווה בחרדה משתקת ובפחד עמוק ממפגש עם אמה של עדן, מירב.

היא מתארת כיצד התפללה ליום שבו תקבל ממנה חיבוק, אך בו זמנית פחדה שהאם לעולם לא תוכל להבין או לסלוח על השימוש בבתה כבמגן אנושי.

בסופו של דבר, החליטה רפאל להפסיק להתחמק ממירב שחיפשה אותה שוב ושוב. המפגש הטעון הסתיים באופן שונה לחלוטין ממה שדמיינה בחששותיה הגדולים ביותר. לדבריה, מירב חיבקה אותה בחוזקה והעניקה לה אהבה וסליחה עוד לפני שהספיקה להוציא מילה מהפה.

לצד העדות המטלטלת מהמיגונית, הראיון נוגע גם בקריירה המקצועית של רפאל ובשנה העמוסה שעברה עליה. היא מדברת על הלחץ האדיר שליווה אותה בייצוג המדינה באירוויזיון 2025 ועל התחושות המעורבות לאחר ההגעה למקום השני.