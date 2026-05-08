מזל טוב: השבוע נערכה חתונת בנו של הרב מוטי ברוך, ר"מ בישיבת 'שבי חברון', עם בתו של הרב נחמיה טאו.

בשמחה הגדולה השתתפו רבנים ואישי ציבור בולטים, בהם נשיא ישיבת הר המור הרב צבי טאו, רבני הישיבות הר המור ושבי חברון, הרב נתן אופנר, הרב יהודה סדן, הרב אבי שוורץ והרב מנחם בורשטיין, לצד המוני תלמידים וראשי ישיבות נוספים.

ההמונים בחתונה צילום: ללא קרדיט

הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל, ערך את ההדלקה המרכזית לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי ברחבת הישיבה. במעמד השתתפו מאות תלמידים שחגגו את הילולת הרשב"י בשירה וריקודים.

צפו: ההדלקה לציון הילולת הרשב"י בישיבת בית אל דורון גלבוע

הרב שמעון בן ציון נשא דברי תורה מיוחדים בחגיגת יום הולדתו ה-40 של בנו, דוידי בן ציון, סגן ראש מועצת שומרון. האירוע נערך באלון מורה ושילב חגיגה כפולה לרגל חנוכת ביתו החדש של דוידי ביישוב.

הרב שמעון בן ציון בדבר תורה צילום: ללא קרדיט

ערב מרגש של לימוד והשראה התקיים בישיבת בני עקיבא 'קרית הרצוג' בבני ברק. תלמידי הישיבה והוריהם התכנסו ללימוד משותף על דמותו של הרשב"י, בהשתתפות מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט.

אורח הכבוד היה משיא המשואה הרב אברהם זרביב, ששיתף בשיח מרתק על החיבור בין עולם הרוח לשדה הקרב. ראש הישיבה, הרב יעקב גיטלמן, בירך את המשתתפים והערב נחתם במעגלי שירה בליווי תזמורת הישיבה.

הרב זרביב בישיבה צילום: דוברות

הרב ברק אהרונוב, מחנך בישיבה התיכונית באלון מורה, נבחר לאחד מ-50 המורים המצטיינים בתחרות "המורה של המדינה". הבחירה מגיעה לאחר שירות מילואים ממושך של מאות ימים במהלך המלחמה, ולקראת שלב הגמר שייערך בסוף החודש.

הרב ברק אהרונוב עם תלמידים צילום: ללא קרדיט

רב היישוב יצהר, הרב דודי דודקביץ', ניגש למלאכת הקודש והדליק את המדורה המסורתית ביישוב בל"ג בעומר.

הרב דודי דודקביץ' בהדלקה צילום: דוד רייבי

נשיא ישיבת כרם ביבנה, הרב מרדכי גרינברג, הגיע השבוע לישיבת רמת גן ומסר שיעור כללי מעמיק לתלמידי הישיבה.

הרב מרדכי גרינברג בשיעור צילום: ללא קרדיט

עו"ד משה פריי קבע שיא חדש בלימוד תורה כשערך סיום מסכת מנחות על הר האוורסט.

הסיום נערך בגובה של 5,364 מטרים בתחילת המסלול לפסגה, ונחשב לאחד הסיומים שנערכו במקום הגבוה ביותר בעולם.

סיום באוורסט צילום: חנן אטינגר

יו"ר ועדת הפנים, ח"כ יצחק קרוזיר, הגיע השבוע לביקור במערת הרשב"י ההיסטורית בפקיעין וקרא פרקי תהילים במקום.

קרוזיר במערת רשב"י בפקיעין צילום: ללא קרדיט

בישיבת ההסדר מעלות נערך מעמד מרגש של סיום הש"ס המשותף, בהובלת רב העיר הרב מאיר סייג. מאות מתלמידי הישיבה ותושבי העיר חגגו יחד את ההישג התורני הכביר בריקודים ברחבת הישיבה.

ריקודים בסיום הש"ס צילום: ללא

תנועת הנוער עזרא חשפה השבוע את שמו של הגרעין החדש לשכבת ט' - "גרעין קמה". ההכרזה התקיימה במהלך מסע ל"ג בעומר המסורתי בהשתתפות למעלה מ-1,000 חניכים וחניכות ("קבוצת אורות"), המסמלים את המעבר להנהגת התנועה.

חניכות מגרעין קמה צילום: דוברות עזרא

הפרשן ישראל כהן לקח את בנו ארי, שהגיע לגיל 6, לקבל את ברכתו של הרב דב לנדו. המנהיג הליטאי שוחח עם הילד ביידיש והעניק לו סוכרייה, ובירך את האב שימשיך לפעול לאחדות וקידוש שם שמיים.

ישראל כהן עם בנו אצל הרב לנדו צילום: ללא קרדיט

יוסי לוי, מנכ"ל איגוד 'שומר ישראל' ומג"ד 21, נפגש עם מפקד זרוע היבשה, האלוף נדב לוטן. לוי, שחזר משירות מילואים פעיל, דן עם האלוף בדרכים לשילוב נכון ואפקטיבי של חרדים בצה"ל.

לוי עם האלוף לוטן צילום: ללא קרדיט

הרב יונתן רייס, מייסד רשת ישיבות ההסדר החרדיות "חדוותא", ייקח חלק בטקס קבלת "פרס ירושלים לאחדות ישראל" לשנת 2026. הטקס ייערך בבית הנשיא כאות הוקרה על פעילותו הייחודית לחיבור מגזרים.

הרב יונתן רייס צילום: לירון מולדובן

130 משפחות מהגרעין התורני בלוד יצאו לסוף שבוע מגבש לרגל ציון 30 שנה להקמת הארגון.

בכינוס, בו השתתפו ראש העיר יאיר רביבו וסגנו יוסף חיים הרוש, דנו המשפחות בחזון לעשור הבא ובאתגרי החינוך וההתיישבות בעיר.

המשפחות במוצאי שבת צילום: ללא קרדיט

הסטודנטיות במכללה האקדמית 'אמונה' שמעו הרצאה מרגשת מצביקה מור, אביו של איתן מור ששרד את השבי. מור שיתף בסיפור הגבורה של בנו ובכוחות האמונה של המשפחה, במפגש שהותיר חותם עז בלב הסטודנטיות.

הסטודנטיות עם צביקה מור צילום: דוברות

ברק הס, מייסד 'ברק השקעות', הודיע כי החברה תערוך הדרכה כלכלית ללא עלות לזכרו של עובד החברה, לוחם סיירת מטכ"ל דוד מאיר הי"ד שנפל בקרבות. בהדרכה תשתתף גם אלמנתו, ענת מאיר.