טקס ייחודי התקיים אתמול באזרבייג'ן לזכרו של אלברט אגרונוב, החייל היהודי שנהרג בקרבות בקרבאך והפך לגיבור לאומי וסמל לאחדות בין יהודים לאזרים.

במסגרת האירוע רב הקהילה הספרדית של באקו, הרב זמיר איסייב, הגיע יחד עם תלמידים של בית הספר היהודי וצעירים מהקהילה היהודית לתפילה סמוך לקברו של אגרונוב במרכז באקו.

אגרונוב קבור תחת דגלי ישראל ואזרבייג'ן במקום המרכזי - שדרת השהידים, יחד עם גיבורי לאום אחרים. במהלך הביקור התלמידים שמעו על סיפור חייו של הלוחם היהודי שהפך לאחד מסמלי הגבורה הלאומיים במדינה.

"המורשת שלו היא שיעור באומץ, באחריות ובאהבת מולדת", אמר הרב איסייב במהלך האירוע. "אלברט אגרונוב הוכיח שאפשר להיות יהודי גאה ואזרח נאמן שאוהב את מדינתו ומוכן להקריב למענה".

הטקס צילום: מזכירות הקהילה היהודית באקו

"עבור אזרבייג'נים רבים, שמו של אגרונוב אינו מזוהה רק עם קרב גבורה ממלחמת קרבאך הראשונה, אלא גם עם ערכים של נאמנות, הקרבה ושותפות אזרחית. סיפורו של הלוחם היהודי, שנהרג בזמן שניסה לפנות את גופות חבריו מהקרב, ממשיך להדהד עד היום הרבה מעבר לקהילה היהודית המקומית", הוסיף.

אגרונוב לחם במאי 1992 בקרב על הגנת עיר שושה, אחד הקרבות המרכזיים והקשים במלחמת קרבאך הראשונה. הוא כבר היה ידוע כאשף השריון - במהלך הלחימה השתתף המון קרבות טנקים מול כוחות הבדלנים ארמניים ו צבא רוסי ולפי הדיווחים הצליח להשמיד מספר רב של שריון של האויב. ארמנים קבעו על ראשו פרס כספי מרשים.

לפי עדויות של קצינים אזרים שלחמו עמו, במהלך הקרב יצא אגרונוב מתוך הטנק שלו כדי לפנות את גופותיהם של חיילים אזרים שנפלו ונותרו ברחובות העיר. בזמן שניסה לחלץ את החללים, נורה למוות בידי צלף בכביש שושה לצ'ין ב־8 במאי 1992.

לאחר מותו הוענק לו תואר "הגיבור הלאומי של אזרבייג'ן", אות הכבוד הגבוה ביותר במדינה. הוא, הלווייתו הפכה לסמל של כבוד בין דתי, כאשר רבנים יהודים ואימאמים מוסלמים השתתפו בה יחד.