לוחמים בלבנון צילום: דובר צה"ל

רחפן נפץ ששוגר לפני הצהריים (שישי) על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול לבנון ופצע לוחם צה"ל באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו. מוקדם יותר שיגרו מחבלי חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בשעות האחרונות שוגרו על ידי ארגון הטרור מספר רקטות ופצצות מרגמה לעבר כוחותינו בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד, והיתר נפלו בסמוך לכוחות ולא גרמו לנפגעים.