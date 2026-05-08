אופיר סופר בקריאה לח"כים החרדים ללא קרדיט

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' משיב למתקפה החריפה של ח"כ משה גפני אמש נגד השר אופיר סופר בנוגע לחוק הגיוס.

"חבר הכנסת גפני, הציונות הדתית ועולם התורה שלה ממש לא צריכים את האישור שלך. בטח לא השר אופיר סופר שהוכיח את המסירות שלו לעם ישראל בגופו, כשנפצע קשה בשדה הקרב וקיבל על כך צל"ש".

"במקום להשתלח בגיבורי הציונות הדתית, מוטב שתצא בקריאה ברורה: מי שלא לומד תורה, שיתגייס ומייד. ככה פשוט", דברי סמוטריץ'.

אמש זעם גפני על דברים שאמר השר סופר בנוגע לחובת הגיוס של מי שאינם תורתם אומנותם. "לאופיר סופר אין מושג בחשיבות לימוד התורה ובתפקידה בשמירת קיומו של העם היהודי לאורך הדורות. מוטב שיתמקד בענייני העלייה והקליטה שעליהם הוא מופקד, ולא יתערב בנושאים שאין לו בהם הבנה בסיסית".

העימות פרץ לאחר שהשר סופר פנה מוקדם יותר לחברי הכנסת החרדים, לקראת פגישתם עם רבניהם, וקרא להם לשנות כיוון: "במקום לפנות לרבנים שיקדמו חוק שאין לו רוב, כי אתנגד אליו יחד עם חברי כנסת נוספים מהקואליציה- תפנו אליהם בבקשה שיקראו למי שלא לומד שיתגייס ויסייעו ללחימה".