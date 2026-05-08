המרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וקרן משפחת קוּם מארצות הברית חתמו על הסכם לתרומה בסך 200 מיליון דולר להקמת מגדל האשפוז החדש במרכז הרפואי.

בשערי צדק הגדירו את התרומה כגבוהה ביותר בתולדות מערכת הבריאות בישראל.

המגדל החדש צפוי להיות הגדול והחדשני בישראל, ולהתנשא לגובה של 24 קומות. לפי המרכז הרפואי, הוא יהווה בשורה רפואית לבירת ישראל ולתושבי המדינה.

בעקבות התרומה יתווסף שם התורם לשמו הרשמי של המרכז הרפואי, שייקרא מעתה KOUM SHAARE ZEDEK MEDICAL CENTER, ובעברית: המרכז הרפואי קוּם שערי צדק. הקשר בין שערי צדק לבין יאן קוּם וקרן משפחת קוּם נמשך יותר משמונה שנים, בהובלת נשיא שערי צדק, פרופ' יונתן הלוי.

קרן קוּם תרמה לאורך השנים מיליוני דולרים לפרויקטים שונים בשערי צדק. בניין בית החולים לילדים נקרא בניין יקום לכבודו של יאן קוּם.

יאן קוּם, ממייסדי WhatsApp ומייסד קרן משפחת קוּם, אמר, "אני גאה על ההזדמנות לשתף פעולה עם מרכז של רפואה מתקדמת, שמורשתו חשובה לעיר ירושלים, לארץ ישראל ולעם היהודי בכללותו. זוהי התרומה הגדולה ביותר שלנו מאז ומעולם".

לדבריו, "התרומה שלנו תביא לרפואה טובה יותר, לחדשנות ופיתוח טיפולים ומחקר רפואי, לתנאים טובים יותר למטופלים. זו התמורה הטובה ביותר שלה נזכה".

נשיא המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' יונתן הלוי, אמר כי מדובר ב"יום היסטורי ומרגש ב-124 שנות קיומו של המרכז הרפואי שערי צדק". לדבריו, "התרומה המיוחדת והמרגשת של יאן קוּם היא הבעת אמון בשערי צדק, בעיר ירושלים ובמדינת ישראל".

מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' עופר מרין, אמר כי "תרומתו ההיסטורית של יאן קוּם לשערי צדק היא תעודת כבוד לכל אחת ואחד מעובדות ועובדי שערי צדק מיום הקמתו ועד היום". הוא הוסיף כי התרומה תאפשר להקים את מגדל האשפוז המתקדם בארץ.

כיום שערי צדק הוא המרכז הרפואי הגדול בירושלים ואחד משבעת המרכזים הרפואיים הגדולים בישראל. בעשור האחרון הכפיל המרכז את נפח פעילותו לכ-1,000 מיטות אשפוז, ועם סיום הקמת המגדל צפוי נפח הפעילות לגדול לכ-1,800 מיטות.

המגדל החדש ייבנה בשטח כולל של כ-150 אלף מ"ר, ויכלול כ-800 מיטות אשפוז חדשות, חדרי ניתוח מתקדמים תת-קרקעיים ומנחת מסוקים על הגג. הוא יכלול גם מחלקות אשפוז מרווחות, מחלקות יולדות חדישות ומיגון בסטנדרט מתקדם.

המגדל נמצא בשלבי תכנון מתקדמים, ומשך הבנייה הצפוי הוא שש שנים להשלמת המבנה ואכלוס 11 קומות. ארבע שנים נוספות יידרשו לתפעולו המלא, והוא מתוכנן על ידי מושלי דגן אדריכלים, כאשר את הקמתו מנהלת חברת מרגולין.