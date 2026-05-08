צה"ל הודיע בצהריים (שישי) כי הוא נערך לאפשרות של ירי מלבנון זאת אחרי חיסולו של מפקד כוח רדואן בדאחייה בביירות שלשום.

בשעה 14:00 הופעלו אזעקות בעכו, הקריות ובנהריה - וביישובים נוספים באזור בעקבות ירי רקטות. רקטה אחת יורטה על-ידי מערכות ההגנה האווירית, אחרות התפוצצו בשטחים פתוחים. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים בגוף. נזק נגרם לבית בקיבוץ בשטח המועצה האזורית מטה אשר.

"צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף", נמסר מדובר צה"ל לפני הירי ליישובי הצפון. "נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם".