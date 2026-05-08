ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, שוחח אמש טלפונית עם מחמוד עבאס (אבו מאזן), שכונה בהודעה הרשמית "נשיא מדינת פלסטין".

בהודעה צוין כי קרני הביע את דאגתה העמוקה של קנדה נוכח המשבר ההומניטרי המתמשך בעזה, וחזר ואישר את התנגדותה להרחבת ההתנחלויות הישראליות ול"אלימות המתנחלים בגדה המערבית".

קרני הדגיש כי "פעולות חד-צדדיות פוגעות בסיכויים לשלום בר-קיימא", והביע את תמיכתה הבלתי מתפשרת של קנדה בפתרון שתי המדינות המוסכם - מדינה פלסטינית עצמאית, בת-קיימא וריבונית, החיה בשלום ובביטחון לצד מדינת ישראל.

כמו כן, ברך קרני על הצעדים שנקטה הרשות הפלסטינית לחיזוק הממשל הפלסטיני והמוסדות הדמוקרטיים, שבהם, לדבריו, "לחמאס אין כל מקום", וציין את חשיבות המשך ביצוע הרפורמות.

אבו מאזן מצדו הודה על תמיכתה "האמיצה" של קנדה בלגיטימיות של המשפט הבינלאומי, בהכרה במדינת פלסטין, בהתחייבותה לפעול ליישום פתרון שתי המדינות ובסיוע ההומניטרי שהיא מעבירה לפלסטינים.

סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית דיווחה כי אבו מאזן הדגיש את חשיבות השלב השני של תוכנית השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כדי לייצב את הפסקת האש, להביא לנסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה ולמסירת הנשק של הארגונים הפלסטיניים, וכך להתחיל בשלב שיקום הרצועה ובניית המדינה הפלסטינית.

בנוסף, ציין אבו מאזן את חשיבות הלחץ הבינלאומי על ישראל כדי לבלום את מדיניות הרחבת ההתנחלויות באיו"ש ובירושלים המזרחית ו"אלימות המתנחלים", לשמור על המעמד ההיסטורי והחוקי של המקומות הקדושים, ולשחרר את כספי המיסים הפלסטיניים שישראל מחזיקה.