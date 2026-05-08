עידית שמיר, הקונסולית הכללית של ישראל בטורונטו, טוענת כי רשות המיסים הקנדית מנהלת קמפיין מתואם ומתוכנן היטב כדי לשלול מימון ממוסדות יהודיים ולפגוע בלגיטימיות שלהם ובמעמדם בחברה האזרחית.

היא נסמכת באמירה זו על דברים שאמר חבר הפרלמנט מהמפלגה הליברלית, אנתוני האוספאת'ר, שלדבריו שופט פדרלי שקבע, לאחר שבחן את יחס רשות המיסים לקרן הקיימת לישראל - קנדה, כי בהתנהלות כלפי העמותה נעשה שימוש לרעה בהליכים והתקבלו החלטות בחוסר תום לב.

בשנה האחרונה שללה רשות המיסים הקנדית את מעמד עמותת הצדקה של כמה מוסדות יהודיים, ובכך פגעה ביכולתם להנפיק קבלות לצורכי זיכוי במס על תרומות.

חבר הפרלמנט האוספאת'ר ציין כי לאחרונה הוגשה תלונה לרשות המיסים נגד 11 בתי ספר יהודיים במונטריאול ובטורונטו, שהם עמודי תווך חיוניים של החיים היהודיים בקנדה.

בנאום במליאת הפרלמנט אמר האוספאת'ר כי "התקפה על בתי ספר יהודיים או על מחנות קיץ יהודיים היא התקפה ישירה על החיים היהודיים בקנדה", והוסיף כי "רשות המיסים חייבת להיות ברורה לחלוטין שלא תאפשר שחוקי המס ינוצלו כנשק נגד אף קבוצה כלשהי".