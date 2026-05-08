ד"ר רונן זיידל, מומחה לעיראק, מפנה מסר למגזר החרדי ומזהיר מפני ניסיונות נוספים לבקר במדינה, מחשש לחטיפה בידי גורמי טרור.

הוא השמיע את אזהרתו לאחר פרסום כתבה בערוץ 14 שעסקה בביקורו של העיתונאי יצחק הורוויץ במעוזי המיליציות האיראניות בבגדאד ובערים הקדושות לשיעים, ואשר תיאר בראיון לערוץ את מעצרו בכווית בחשד לריגול ואת האיומים הישירים על ישראל ששמע בכרבלא.

"ייתכן שלא הבינו את דבריי, ייתכן שלא הייתי ברור: עיראק היא מקום מסוכן מאוד, במיוחד לישראלים", ציין זיידל בפוסט שפרסם בפייסבוק.

לדבריו, הוא מקבל סרטונים מעיראק, מהם עולה כי גורמים עוינים פועלים לאתר ישראלים המגיעים למדינה. הוא הזכיר כי לפני מספר שבועות נחטפה במרכז בגדאד העיתונאית האמריקנית שלי קיטלסון, לאחר שלא שעתה לאזהרות שנמסרו לה, ובסופו של דבר שוחררה.

במרץ 2023 נחטפה בבגדאד אליזבת צורקוב, חוקרת בתחום המזרח התיכון, בידי גדודי חיזבאללה, ושוחררה בספטמבר 2025 בזכות התערבות אמריקנית.