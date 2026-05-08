בישוב שלומית חנכו אתמול (ה) את בית כנסת הקבע לע"נ גיבורי הקהילה שנפלו בשמחת תורה תשפ"ד - אביעד כהן, אוריאל ביבי, ראובן שישפורטיש ובכור סוייד.

הארוע החל בהכנסת ספר תורה לזכר הנופלים. חנוכת בית הכנסת כובדה ע"י רבנים ואנשי ציבור.

ובהם הרב אליעזר איגרא, הרב יהודה זולדן, הרב איסר קלונסקי, הרב אסף נאמבורג, השר זאב אלקין ח"כ שמחה רוטמן ח"כ עמיחי שיקלי ח"כ בועז ביסמוט וח"כ בני גנץ.

זאב אלקין, השר האחראי על שיקום הצפון והדרום, אמר:"חנוכת בית הכנסת החדש ביישוב שלומית הוא רגע סמלי ומרגש עבור כל חבל תקומה. זהו בית הכנסת הגדול ביותר בחבל אשכול, והוא מסמל יותר מכל את רוחו של האזור הזה, רוח של אמונה, והתיישבות.

לפני קצת יותר משנתיים וחצי תקפו אותנו באכזריות בערב שמחת תורה, בניסיון להרוג, לגרש ולעקור אותנו מאדמתנו והנה היום - אנחנו כאן, גדולים יותר, חזקים יותר ונחושים יותר. זו תשובתנו הציונית לכל מי שניסה לשבור אותנו ולגרש אותנו מחבלי מולדתנו. ערב המלחמה חיו בחבל התקומה כ-60 אלף תושבים, ואנחנו נפעל ופועלים כבר היום כדי להכפיל את המספר ל-120 אלף תושבים, מתוך אמונה בעתיד האזור ובכוחם של האנשים שחיים כאן.

בית הכנסת החדש נקרא על שמם של ארבעה גיבורים: בכור סוויד, אביעד כהן, אוריאל ביבי וראובן שישפורטיש השם יקום דמם. ארבעה לוחמים וגיבורים שיצאו להגן לא רק על היישוב שלומית, אלא גם על תושבי פרי גן הסמוך, שם נפלו בעת שנלחמו למען הצלת יהודים- אחים.

הסיפור שלהם הוא הסיפור של חבל תקומה כולו - גבורה, ערבות הדדית, הקרבה ואהבת הארץ. עם ישראל חי".