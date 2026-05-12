בין התנועות, הארגונים והאישים שהאיחוד האירופי החליט להטיל עליהם סנקציות נמצא גם ארגון 'רגבים'. עם מנכ"ל הארגון, מאיר דויטש, שוחחנו על המשמעות והציפייה שלו מממשלת ישראל לנוכח המהלך האירופי.

לשאלת משמעותן של הסנקציות אומר דויטש כי לפי שעה דבר אינו ברור. "אנחנו לא באמת יודעים. מה שאנחנו מגלים אנחנו יודעים מהתקשורת בישראל ומהתקשורת הבינלאומית. הם לא פנו אלינו לפני או אחרי, למרות שהאיחוד האירופי מכיר את עורכי הדין של רגבים כמי שהגישו עשרות עתירות נגד הפעילות הלא חוקית של האיחוד האירופי ביהודה ושומרון, הקמת מבנים ובתי ספר לא חוקיים, סלילת כבישים לא חוקיים, הנחת תשתיות מים, הפעלת אנרכיסטים בפרובוקציות ועוד, כך שהם מכירים את עורכי הדין שלנו, אבל הם בחרו שלא ליצור איתנו קשר".

לשאלת ההשוואה לסנקציות שהוטלו על ידי ממשל ביידן על ארגוני ימין, מציין דויטש כי קיים הבדל משמעותי, שכן הסנקציות האמריקאיות מחייבות את המערכת הבנקאית בישראל, מה שאין כן הסנקציות האירופיות.

בדבריו מדגיש דויטש כי הסנקציות לא נועדו להוביל נגד רגבים או נגד אישיות כזו או אחרת, אלא כדי לחייב את מדינת ישראל להכיר במדינה פלשתינית. תקוותו היא שגם לממשלת ישראל ברורה המטרה האמיתית של האיחוד האירופי בהחלטתו.

ברמה האישית, הוא עצמו משער שלא יוכל להגיע לבירות אירופה מבלי שיחכה לו צו עיכוב כזה או אחר, אך הדברים אינם ברורים לחלוטין בשלב זה. ייתכן, הוא אומר, שכדאי לנסות ולבחון את משמעות הדברים.

דויטש מוסיף ומציין כי ייתכן שהסנקציות הללו ישמשו כבומרנג נגד האיחוד האירופי עצמו, מאחר שהאיחוד עושה שימוש דרקוני בכלי שנועד למלחמה בארגוני טרור, ועושה בו שימוש נגד מכון מחקר שפועל בהסברה ובמסדרונות בית המשפט. שימוש שכזה יכול להתפרש בעולם כסתימת פיות, והדבר ישפיע על היחס לאיחוד האירופי עצמו.

עוד שאלנו את דויטש אם להערכתו מדינת ישראל הגיבה כראוי למהלך האירופי, והוא מודה שאינו יודע אם משרד החוץ אכן פעל נגד המהלך או לצמצומו. הוא אכן מקווה שהייתה פעילות מעבר לפוסטים שפרסם שר החוץ. "השאלה היא מה נמצא בארגז הכלים של מדינת ישראל, אבל אני מאמין שיש דברים שניתן לעשות. האיחוד האירופי שולח לכאן נציגים, ואפשר גם לאסור עליהם כניסה כל עוד הם מונעים כניסה של ישראלים למדינות האיחוד. אני משער שהכלי הזה קיים".

עוד מציין דויטש ומזכיר את פעילותו החתרנית של האיחוד האירופי לקביעת עובדות שתכליתן הקמה בפועל של מדינה פלשתינית. בתחילת הדרך הטענה הייתה שהפעילות נועדה לצרכים הומניטריים, אך ארגונו חשף שמדובר בפעילות סדורה להקמת מדינה פלשתינית בבנייה, בחקלאות, בתשתיות, בסלילת כבישים ובצעדים נוספים, כולל בזירה התקשורתית-הסברתית, כאשר תכליתם של כל אלה היא אחת, הקמת מדינה פלשתינית.

דויטש מברך על כך שמדינת ישראל עצרה בשנתיים האחרונות את הצעדים הללו, ולמעשה הפכה את שעון החול והחלה לבצע בשטח מהלכים שימנעו הקמת מדינה שכזו.

עם זאת, הוא מדגיש כי "הכול הפיך", וממשלה אחרת יכולה להחליט על הרס יישובים וקידום מהלכים הפוכים.