המשטרה הודיעה כי לוחמי מילואים של מג"ב ירו באחמד סעיד אל נעאמי, תושב רהט בן 50, שנמלט לאחר שהתבקש לעצור לבדיקה ותקף את הלוחמים בעת מעצרו.

הלוחם שירה למוות בתושב נחקר במח"ש והושעה לשבועיים.

לפי הודעת המשטרה, הלוחמים זיהו את רכבו של אל נעאמי כרכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה. לאחר מכן, החל להימלט החשוד ברכבו ובהמשך גם רגלית, כששני לוחמי מילואים של מג"ב רודפים אחריו.

לטענת המשטרה, במהלך המרדף בוצע נוהל מעצר חשוד שכלל ירי באוויר - אך הדבר לא עצר את החשוד שהמשיך לברוח. לבסוף כשלוחמי מג"ב תפסו את אל נעאמי, הוא התנגד בכוח למעצרו "תוך תקיפת שני הלוחמים, אשר חשו סכנה לחייהם".

ח"כ ואליד אלהואשלה ממפלגת רע"ם, אמר בתגובה לאירוע: "שוב 'חשנו סכנה לחיינו', ושוב אזרח ערבי נהרג מירי שוטרים. כשהיד על ההדק קלה מדי מול אזרחים ערבים, גם אותה גרסה קבועה מגיעה מהר מדי. הציבור הערבי דורש תשובות אמיתיות, לא גיבוי אוטומטי. אנו דורשים חקירה מיידית ושקופה של מח"ש, כולל פרסום תיעוד מצלמות הגוף של השוטרים".