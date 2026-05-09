השמדת אתר של גא"פ בצפון רצועת עזה צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ השמידו אתמול (שישי), אתר ייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני בצפון רצועת עזה.

האתר ששייך לג'יהאד האסלאמי, שימש בעת האחרונה את מערך הייצור של הארגון וגם את ארגון הטרור חמאס, לייצור מטענים ואחסון אמצעי לחימה נוספים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ואזרחי מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות פינוי המטרה הצבאית, שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".