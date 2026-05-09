הדרבי התל אביבי. שלושה חשודים, תושבי תל אביב בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, נעצרו בחשד לתקיפה חמורה של צעיר, שעל פי המשטרה, ספג חבלות קשות בפניו ובגופו.

לוחמי יס"מ תל אביב, שפעלו כחלק מהיערכות המשטרה למשחק בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב, הבחינו בתקיפה אלימה סמוך למתחם האצטדיון, הגיבו ועצרו את החשודים שהועברו לחקירה בתחנת יפו בחשד לתקיפה הגורמת חבלה חמורה.

זמן קצר לאחר המעצר, במשטרה ביקשו להבהיר כי "בניגוד לפרסומים שונים על כך שהמשטרה מאיימת לא לקיים או לסגור את המשחק - נבהיר כי משטרת ישראל נערכה לקיום המשחק ופועלת בכוחות מתוגברים על מנת לאפשר קיומו התקין של המשחק".

מוקדם יותר היום עצרו שוטרי יס"מ תל אביב ובלשי מרחב איילון חמישה חשודים נוספים, בני 16 עד 22, שפעלו באזור האצטדיון במסגרת ההיערכות לדרבי. במהלך חיפוש שבוצע על גופם ובקטנועים שבהם נסעו, נתפסו כלי תקיפה, אבנים ואמצעים פירוטכניים רבים. במשטרה חושדים כי החמישה תכננו להכניס את הציוד לתוך מתחם האצטדיון. כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ביפו.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל ממשיכה בפעילות נחושה במסגרת ההיערכות למשחק ותנקוט ביד קשה נגד כל גילויי האלימות והפרות הסדר".