ארי טויטו, ילד בן 8, ניצח בתביעה שהגיש נגד רשת רמי לוי לאחר שלטענתו סורב להחזיר בקבוקים למחזור באחד מסניפי הרשת.

את הסיפור חשפה אימו בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות, בו כתבה כי בנה קיבל "שיעור במשפט וצדק".

הסיפור החל לפני כשנה, כשהוריו של ארי עודדו אותו לפתוח "עסק" קטן למיחזור בקבוקים כדי ללמוד על חשיבות איכות הסביבה וערכו של כסף.

באחד הימים, כשהגיע ארי לאחד מסניפי הרשת כדי למסור את הבקבוקים שאסף, נאמר לו על ידי עובד המקום כי המכונה מקולקלת ולא ניתן למחזר. ארי, בהנחיית אביו שבדק את לשון החוק, חזר לעובד והבהיר לו כי החוק מחייב את בית העסק לקבל את הבקבוקים בכל מצב, אחרת הוא חשוף לקנס של 1,800 ש"ח. למרות זאת, העובד סירב וארי נשלח לביתו.

המשפחה החליטה להפוך את המקרה לשיעור אזרחי ומשפטי והגישה תביעה. במהלך ההליכים, הציעה הרשת פשרה לפיה הילד יוכל להיכנס לסופר ולקחת "מה שהוא רוצה", אך הוריו של ארי דחו זאת על הסף. "זה ממש לא השיעור שרצינו להעביר", כתבה אימו, "רצינו שיעור בצדק, הוגנות ובעיקר שלא צריך לפחד מאף גוף גדול".

ביום המשפט, השופטת שהוקסמה מהתובע הצעיר שמעה את טיעוניו. בסופו של הדיון הושגה פשרה כספית, וארי קיבל פיצוי בסך 800 ש"ח.

"אמא, ניצחתי את רמי לוי!", הכריז ארי ביציאה מבית המשפט. אימו סיכמה בגאווה: "אין ספק שגדל פה טויטו קטן שהולך להיות איש עסקים גדול ומפולפל".