ישראל הקימה ומתפעלת מוצב צבאי חשאי בעומק המדבר העיראקי, שנועד לשמש כבסיס תמיכה קדמי למבצעים האוויריים נגד איראן, כך חשף הערב (מוצאי שבת) עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל", בהסתמך על גורמים המעורים בנושא, בהם גורמים רשמיים בממשל האמריקני.

לפי הדיווח, המתקן החשאי נבנה רגע לפני תחילת המלחמה הנוכחית, בידיעתה המלאה של ארצות הברית.

במוצב שהו כוחות מיוחדים של צה"ל והוא שימש כמרכז לוגיסטי חיוני עבור חיל האוויר הישראלי, המאפשר קיצור טווחים ומתן מענה מהיר במהלך המבצעים האוויריים המורכבים בשטח איראן.

לפי הגורמים, במהלך המלחמה זיהו כוחות הצבא העיראקי תנועה חשודה באזור וכמעט שחשפו את המתקן, זאת בשל דיווח של רועה צאן מקומי שהבחין בפעילות צבאית חריגה באזור.

בתגובה, ישראל ביצעה תקיפה אווירית נגד אותם חיילים עיראקים כדי למנוע את גילוי המוצב ולשמור על שרידותו המבצעית.

יצויין כי כבר ב-4 במרץ, ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה, דיווח העיתון הסעודי "אינדפנדט ערביה" על פעילות חריגה באזור נג'ף שבעיראק. לפי הדיווח אז, "כוחות זרים" ביצעו פעולת קומנדו במדבר העיראקי, סמוך לעיר.

על פי אותו דיווח, לאחר שהכוח זוהה בידי חיילים עיראקים, התפתחו חילופי אש בין הצדדים. חבר הפרלמנט העיראקי זוהייר אל-פתלאווי טען אז כי הכוח המיוחד הגיע מכיוון סוריה באמצעות מספר מסוקים וכלי רכב צבאיים, וכי בהמשך הותקפו הכוחות העיראקיים מהאוויר, במה שהוביל למותו של חייל עיראקי ולפציעת שניים נוספים.