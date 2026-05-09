בהתיישבות בצפון השומרון התייחסו בצאת השבת לאירוע החריג שאירע סמוך ליישוב שא-נור, במהלכו הוצאה גופת פלסטיני מקבר זמן קצר לאחר שנקברה במקום.

לטענת המתיישבים, הרקע למהלך היה ניסיון מצד ערביי הסביבה למנוע בעתיד את הרחבת היישוב באמצעות יצירת בית קברות סמוך לבתי התושבים.

על פי הדיווחים, פלסטינים מחמולת אל-עסאסה מהכפר ג'בע הגיעו לפני כניסת השבת לקבור את חוסיין עסאסה, בן 80 מהכפר, בבית קברות פלסטיני הנמצא במרחק של כ-100 מטרים מבתי שא-נור. הקבורה, כך נמסר, תואמה מראש עם כוחות הביטחון.

לפי הדיווחים, זמן קצר לאחר הקבורה הגיעו תושבים משא-נור למקום והחלו לחפור באדמת בית הקברות והקבר. בעקבות זאת התפתח עימות בין הצדדים, וכוחות צה"ל שהגיעו לזירה החרימו כלי חפירה וניסו למנוע חיכוך נוסף.

בסופו של האירוע החליטה המשפחה הפלסטינית להוציא את הגופה ולקבור אותה מחדש בכפר פונדוקומיה הסמוך. בתקשורת הפלסטינית נטען כי המשפחה אולצה לעשות זאת למרות התיאום המוקדם מול צה"ל.

בהתיישבות דחו את הטענות וטענו כי מדובר היה ב"פרובוקציה צינית" שנועדה לייצר עובדות בשטח וכך למעשה תמנע התרחבות בעתיד של שא-נור בטענה של פגיעה בקברים.

בצה"ל מסרו כי הכוחות לא הורו על הוצאת הגופה. "התקיימה לוויה בבית עלמין פלסטיני סמוך ליישוב שא-נור שתואמה מראש עם כוחות הביטחון", נמסר.

עוד ציינו כי הכוחות הגיעו בעקבות "דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים שחפרו באדמת המקום לבין פלסטינים", וכי בני המשפחה הם שהחליטו בהמשך להעביר את הגופה לקבורה חלופית.

בצה"ל הוסיפו כי "צה"ל מגנה כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בסדר הציבורי, בשלטון החוק ובכבוד האדם והמת", והודיעו כי האירוע יתוחקר ויופקו ממנו לקחים.

במועצה אזורית שומרון הגיבו: "ביום שישי דקות לפני כניסת שבת ביצעו ערבים פרובוקציה יזומה לצורכי תקשורת וביצעו קבורה בבית עלמין עתיק שלא היה בשימוש במשך כ-20 שנה צמוד לישוב שא-נור. ניסיון הפרובוקציה הסתיים בכך שהאנשים שניסו לעשות את הפרובוקציה הוציאו את הגופה בעצמם".

עוד נמסר כי "מדובר בפרובוקציה מבחילה ומכוונת שנועדה לפגוע בלגיטימיות של ההתיישבות היהודית בשא-נור, להכתים את תושביה ולסכן את בטחונם, בכוונת מכוון קודם לכניסת השבת. מבצעי הפרובוקציה לא בחלו אפילו בשימוש בגופה לצורך ביצוע הפרובוקציה. אין כאן שני צדדים אלימים. יש כאן צד אלים פרובוקטיבי וברברי שפוגע בחיים ופוגע במתים ויש כאן צד שרוצה לחיות בביטחון על אדמתו. אנחנו דוחים בבוז את הפרובוקציה המבחילה ואת ההסתה התקשורתית, דקות לפני כניסת שבת כשתושבי הישוב לא יכולים להגיב, פרובוקציה שנועדה בצורה שקופה לפגוע בהתיישבות בשא-נור, ולקבוע עובדות בשטח שיסכנו את תושבי שא-נור".

לסיום נמסר: "תושבי שא-נור ששבו אל ביתם לאחר 20 שנים הם ישראלים ערכיים ושומרי חוק, וניסיון הפרובוקציה נועד לפגוע בהתיישבות בשאנור. זוהי פרובוקציה שנועדה לפגוע בהתיישבות בשא-נור, לפגוע בשמה של מדינת ישראל, אנו דוחים זאת בבוז. מכיוון שהוצגו שקרים רבים באירוע, אנו מפרסמים את העובדות כפי שהם".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר: "המהירות שבה כלי תקשורת בישראל מאמצים עלילות דם אנטישמיות של האויב ללא כל בדיקה, מוציאים דיבתם של מדינת ישראל, צה"ל והמתיישבים רעה ומשחקים לידי קמפיין ה BDS בעולם היא פשע שלא יסולח".