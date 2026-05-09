ועדת השרים לענייני חקיקה צפויה לדון מחר (ראשון) בהצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו, הסכם חברון והסכם ואי. את ההצעה הגישה ח"כ לימור סון הר מלך יחד עם כל חברי סיעת "עוצמה יהודית".

על פי נוסח הצעת החוק, כל ההסכמים שנחתמו בעבר בין מדינת ישראל לבין ארגון אש"ף והרשות הפלסטינית יבוטלו באופן מלא ולא יחייבו עוד את המדינה או מי מטעמה.

מעבר להכרזה המדינית, ההצעה כוללת מהלך מעשי של ביטול כל החקיקה שנועדה ליישם את ההסכמים, במטרה להשיב את המצב החוקי והביטחוני לקדמותו - כפי שהיה טרם החתימה בבית הלבן ב-1993.

בדברי ההסבר להצעה קושרים המציעים בין ההסכמים לבין המציאות הביטחונית הנוכחית, וטוענים כי אוסלו יצר את התשתית שהובילה לאסון 7 באוקטובר. "הסכמי אוסלו הובילו לאלפי קורבנות שלום ופגעו בביטחון ישראל", נכתב בהצעה.

סון הר מלך מסרה לקראת הדיון: "אחרי שלושים שנה של פיגועים, נסיגות ושפיכות דמים, כולם מבינים שהגיע הזמן להפסיק לפחד ולומר את האמת. הסכמי אוסלו לא הביאו שלום אלא טרור, לא ביטחון אלא דם יהודי שנשפך ברחובות, ביישובים ובערי ישראל".

היא הוסיפה כי "הסכמי אוסלו היו מסר של חולשה כלפי האויב ומסר עבורו שניתן לסחור בארץ ישראל. במשך השנים הוכח באופן שאי אפשר להתעלם ממנו מה קורה כשנותנים כוח, נשק ושטח לאויב שמטרתו חיסול מדינת ישראל. מדינת ישראל חייבת להשתחרר מההסכמים הכושלים הללו ולהחזיר לידיה את האחריות המלאה על ביטחון אזרחיה ועל ריבונותה. אני קוראת לחברי ועדת השרים לתמוך בהצעת החוק ולעשות צעד היסטורי של תיקון לאומי".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, העניק רוח גבית מלאה למהלך: "הסכמי אוסלו היו אסון לאומי שהביאו על מדינת ישראל טרור, דם ושכול. אחרי שלושים שנה הגיע הזמן לומר בקול ברור: הקונספציה קרסה, אוסלו מת, ומדינת ישראל חייבת להשתחרר מההסכמים המסוכנים הללו. אני מברך את ח"כ לימור סון הר מלך על הצעת החוק החשובה והאמיצה. זו הצעה של תיקון היסטורי, של החזרת הריבונות, האחריות והביטחון לידיים של מדינת ישראל. מי שרוצה ביטחון לאזרחי ישראל - חייב לתמוך בביטול הסכמי אוסלו".