האמרה הרווחת היא כי לעלות למקום הראשון זה קל, לשמור עליו זה קשה הרבה יותר. כך בדיוק למדה הערב (מוצאי שבת) בית"ר ירושלים על בשרה, כשאיבדה את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל להפועל באר שבע.

בית"ר הגיעה הערב לאצטדיון סמי עופר שבחיפה למשחק מול מכבי חיפה וגילתה כי לא פשוט לשחק מול קבוצה שאין לה מה להפסיד עוד העונה.

חיפה שהפסידה שש פעמים בשמונת המחזורים האחרונים, ובתווך עוד הפסד בחצי גמר הגביע, קיוותה שלא לשחזר את הרצף השלילי מאז 2018 עם הפסד שלישי ברציפות בבית, רצף שכלל גם הפסד מול בית"ר אז, ולאחר דקות ראשונות בשליטה בית"רית הצליחה לכבוש משער בכורה של נבות רטנר הצעיר בדקה ה-15.

אל המחצית השניה עלתה בית"ר עם חילוף שהכניס את אצילי אך גם הוא לא עזר לה להשוות במהירות ובדקה ה-59 נענשה בתום התקפה מתפרצת של חיפה כששחקנה לשעבר, סילבה קאני הכפיל את התוצאה.

המילה האחרונה הייתה שייכת לירוקים מהכרמל כשהפעם רטנר המצטיין על המגרש התכבד בבישול כשבישל בדקה ה-88 למחליף סטיוארט שקבע את תוצאת הסיום.

בית"ר שהייתה לקבוצה היחידה בפלייאוף העליון שטרם נוצחה בו העונה, קבוצת החוץ הטובה ביותר בליגה עם 11 ניצחונות ו-35 נקודות שהשיגה במשחקי חוץ העונה, מפשלת רגע לפני משחק העונה ביום שלישי הקרוב מול הפועל באר שבע באצטדיון טדי שבבירה ומאבדת לה את המקום הראשון בטבלת ליגת העל בכדורגל, כשבאר שבע מנצחת את הפועל פתח תקווה במשחק המקביל בתוצאה 4:2.

האם באר שבע תצליח לשמור הפעם על המקום הראשון בטבלה בו הייתה למרבית העונה או שמא בית"ר תצליח 3 מחזורים לסיום העונה לבצע מהפך נוסף ודרמטי? ביום שלישי הקרוב מהבירה כנראה תצא האלופה.