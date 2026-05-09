ארבעה חודשים עברו מאז עשתה הפועל תל אביב היסטוריה בתום דרמת ענק כשהפכה פיגור מול מכבי ת"א לניצחון דרמטי בתוך תוספת הזמן, ניצחון ראשון בדרבי התל אביבי אחרי 12 שנים.

הערב (מוצאי שבת) נפגשו שתי הקבוצות הבכירות של העיר העברית הראשונה, פעם נוספת ושוב נפרדו בתום דרמה גדולה.

הפועל שרצף הניצחונות הביתיים הארוך שלה נקטע רק לפני שלושה ימים בהפסד הביתי בתוצאה 1:0 לבית"ר ירושלים בבלומפילד, קיבלה פנדל בדקה ה-12 אך שוער מכבי אופק מליקה, שניצח את הפועל בדרבי התל אביבי במפעל הגביע כשעצר את כל בעיטות האדומים בדו-קרב הפנדלים, עשה זאת שוב, הפעם במשחק ליגה כשעצר את הבעיטה של סתיו טוריאל וגם את הכדור השני ומנע מבוכה ופיגור בתחילת המשחק.

כעבור רבע שעה שוב היה זה לא אחר מאשר דור פרץ שהעלה את מכבי ליתרון.

פרץ שכבש רק לפני שבועיים את שער הניצחון הדרמטי מול הפועל באר שבע, כמו גם את שער הניצחון מול האדומים מת"א בדרבי הקודם, שוב היה זה בזמן הנכון ובמקום הנכון כשכבש כעבור רבע שעה את שער היתרון של הצהובים מת"א.

כמו שקרה לה מול בית"ר, גם הפעם הפועל לא הלכה לאחור אלא קדימה כשהיא לוחצת ושולטת במשחק ובדקה ה-87 באה אל שכרה עם שער שיוויון דרמטי של רוי קורין המחליף.

שער שקבע אמנם חלוקת נקודות ותיקו בדרבי התל אביבי, אך מנע ממכבי את החזרה לשלטון בדרבי התל אביבי ומנע ממנה ניצחון שני ברציפות בו.

וכך, מלבד ההפסד לבית"ר במחזור שעבר, הפועל ללא הפסדים העונה במשחק בית בבלומפילד.