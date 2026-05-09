פרקליטות מחוז מרכז תגיש מחר (ראשון) לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים המעורבים, על פי החשד, ברצח האכזרי של ימנו בנימין זלקה (21) בערב יום העצמאות בפתח תקווה.

בערב הגשת האישומים, התכנסו בני משפחת זלקה יחד עם עשרות תומכים להפגנה סוערת מול בניין הפרקליטות בתל אביב.

תחת הקריאות "צדק לימנו", נאמו אחיו של המנוח והביעו חשש כבד מפני הקלות בעונשם של המעורבים.

"אחי בסך הכול היה ילד טוב, שעזר המון בבית", אמר גטסאו זלקה. "יצא לעבוד ביום העצמאות ולא חזר הביתה. המשפחות שתמכו ברוצחים האלה, איזה בושה. והשאלה שלי היא לפרקליטות - אלה העבריינים שצריך לעשות להם הקלות? אם הם ישתחררו, הם ירצחו שוב. כמה עוד אנשים צריכים להירצח בשביל שהשיטה תשתנה?".

אחותו של ימנו, יירוס זלקה, התייחסו לראיות בתיק וטענה כי מדובר ברצח מתוכנן היטב: "במשך 15 דקות ראינו שהיה תכנון. בערך ב-23:00 היה איום, שעתיים אחר כך כבר היה האמבוש שאח שלי הקטן עבר. ורק הפרקליטות עיוורת למציאות".

היא אף תקפה את דברי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ואת התנהלות המשטרה: "הוא אמר שאי-אפשר לשים שוטר ליד כל פיצרייה, אבל אני רואה עכשיו מסביב עשרות שוטרים. איפה הייתם? פתאום יש כוח אדם?"

מארגני ההפגנה הוסיפו ביקורת על מה שהגדירו כ"סחבת" בגלל מוצאו של הנרצח: "לקח למשטרה שלושה ימים להתחיל לחקור. כשזה אתיופי, יש להם סבלנות. עכשיו הם פה בכמויות כי הם חוששים שאנחנו אנרכיסטים".