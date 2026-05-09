נצ"מ אבישי מועלם, ששימש עד לאחרונה כמפקד ימ"ר ש"י, התראיין לראשונה מאז מעצרו והשעייתו, ותקף בחריפות את השב"כ, מח"ש והפרקליטות.

בריאיון ששודר בכאן 11 טען מועלם כי "תפרו לו תיק" בעקבות עימותים ממושכים עם החטיבה היהודית בשב"כ סביב הטיפול בפשיעה היהודית ביהודה ושומרון.

מועלם שחזר את רגע מעצרו בתחילת דצמבר וסיפר כי אנשי מח"ש הגיעו לביתו בשעת בוקר מוקדמת, כשהוא סבור תחילה שמדובר באירוע ביטחוני. לדבריו, בהמשך הבין כי בוצעו נגדו האזנות סתר וחדירות לרכבו, וטען כי הסעיף של "פגיעה בביטחון המדינה" שימש כדי לאפשר את פעולות החקירה נגדו.

בריאיון הכחיש מכל וכל כי פעל עבור השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר או אנשיו. מועלם טען כי לאורך מאות שעות חקירה לא הוצגה בפניו כל ראיה הקושרת אותו להעברת מידע או לפעילות פסולה עבור השר, ואף סיפר כי הציע לעבור בדיקת פוליגרף בנושא.

מועלם תיאר מערכת יחסים עכורה מול החטיבה היהודית בשב"כ עוד מתקופת כהונתו כראש מפלג פשיעה לאומנית. לדבריו, אנשי השב"כ הפעילו לחצים לבצע מעצרים גם במקרים שבהם, לטענתו, לא היו די ראיות, והוא התנגד לכך פעם אחר פעם.

עוד טען כי במהלך חקירות אירועי אלימות ביהודה ושומרון הוסתרו ממנו חומרי מודיעין, למרות שהיה ממונה על החקירות. לדבריו, הדבר יצר עימות חריף בינו לבין בכירים בשב"כ ובמערכת אכיפת החוק.

בהמשך התייחס מועלם גם לאירועי השבעה באוקטובר ולטיפול בפשיעה הלאומנית לאחר מכן. הוא טען כי בשב"כ התמקדו באותה תקופה בחשש מהתארגנויות יהודיות ביהודה ושומרון, בעוד המדינה מתמודדת עם מתקפת הטרור והשלכותיה.

הוא סיפר גם על התקופה שבה הוחזק במעצר, ותיאר תחושות קשות של השפלה ופגיעה אישית. לדבריו, המעצר והפרסומים סביב הפרשה פגעו קשות במשפחתו, והוא קשר בין האירועים לבין מות הוריו זמן קצר לאחר מכן.

בסיום הריאיון אמר מועלם כי בכוונתו להמשיך להיאבק על חפותו וכי הוא מצפה שהתיק נגדו ייסגר.

משב"כ נמסר בתגובה: "מדובר ברצף טענות שקריות וממוחזרות. שב"כ פועל על פי חוק וממלא את משימותיו לשם מימוש ייעודו על פי חוק לשמירה על ביטחון המדינה וסדרי המשטר הדמוקרטי מפני איומי טרור. השירות איננו מבצע איסוף מידע כלשהו אל מול משטרת ישראל ואל מול אנשיה".

מהפרקליטות נמסר בתגובה: "שירות הביטחון הכללי לא יזם את החקירה ולא ניהל אותה. החקירה נוהלה על ידי מח"ש. באשר לדברים המיוחסים לבכיר לשעבר בפרקליטות באשר לחומרי שב"כ: מטבע הדברים, העיון בחומרים נעשה בהתאם לרמת הסיווג".