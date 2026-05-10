כבכל שנה נערך במרכז האקדמי לב יריד התעסוקה השנתי אליו הגיעו החברות הגדולות והמובילות במשק כדי למצוא עובדים חדשים בין הסטודנטים והבוגרים.

בת שבע חדרי, מנהלת מרכז קריירה במרכז האקדמי לב, מספרת כי "ליריד מגיעים בוגרים וסטודנטים מכל החוגים כדי למצוא את התפקיד הבא שלהם. יש כאן חברות ביטחוניות, חברות הייטק, משרדי ממשלה וחברות נוספות. יש פה מעסיקים שהם בוגרים שלנו וזה מרגש ומשמח מאוד".

לדבריה "הסטודנטים והסטודנטיות שלנו הם אנשים רציניים ומחוייבים ולא סתם חברות מגיעות לכאן שנה אחרי שנה".

רועי אוהב ציון, מנכ"ל המרכז, מוסיף "המטרה שלנו היא שהלימודים יהיו יישומיים, שהתלמיד רוכש ידע ויוצא לשוק העבודה כדי ליישם אותו ולהצמיח את המשק. סמנכ"ל של אחת החברות אמר לנו 'הבוגרים שלכם הם הטופ של הטופ - ברמה המקצועית, המוסר, הערכים והמקצועיות'. התכונות הללו נותנות המון ומוערכות הליווי שלנו יד ביד מוכיח את עצמו לאורך כל הדרך. יש לנו מרכז קריירה שעוזר למצוא עבודה, לכתוב קורות חיים, להתכונן לראיון עבודה ואפילו מנטור שמלווה אותך - וזה עוזר להיכנס לחברות הכי מובילות בישראל".

הסטודנטים מנצלים את היום הזה בצורה המיטבית. אחד מהם מספר "לוקחים אותנו ממש יד ביד ונותנים לנו אפשרות למצוא את המשרות ולחבר את הלימודים לעבודה האמיתית".

סטודנט אחר מציין כי "יום כזה מאפשר לנו להכיר ולהבין יותר טוב מה הדרישות של המעסיקים אל מול מה שלמדנו בדרך לעבודה".