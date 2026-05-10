האדמו"ר משאץ אשדוד פרסם מאמר דעה חריף בו תקף את היחס של ההנהגה החילונית בישראל לציבור החרדי וקרא לה "להפסיק לדאוג" לו.

המאמר, שפורסם על רקע המתיחות סביב נושא הגיוס וסגירת מירון בל"ג בעומר, כולל ביקורת נוקבת על מה שהאדמו"ר מכנה "דאגה מדומה".

"אנחנו מבקשים שתפסיקו לדאוג לנו. הסתדרנו מצוין בלעדיכם אלפי שנים, וכך יהיה גם עכשיו ובעתיד", כותב האדמו"ר. הוא מצטט דוגמאות שונות למה שלטענתו הן "דאגות סלקטיביות" - החל מסגירת בתי כנסת בקורונה דרך סגירת מירון ועד לקיצוצי תקציבים.

במאמר, האדמו"ר משתמש במספר סיפורים אישיים להמחשת טענותיו, כולל עימות בנמל תעופה וסעודת שבת בשנחאי, בהם הוא טוען שנתקל בדאגה "מיותרת" לאורח חייו החסידי.

הוא מותח ביקורת על המדיניות הממשלתית כלפי הציבור החרדי: "מרוב דאגה לקחתם את המעונות, אז נשים מוותרות על יציאה לעבודה כי הפכתם זאת ללא משתלם. מרוב דאגה אתם מבטלים את ההכרה ברישיונות נהיגה שמקלים על משפחות גדולות וחוסכים להן את הנסיעה באוטובוסים".

האדמו"ר מסיים במסר של ביקורת עצמית: "אנו נכשלים בכך שחסרה לנו הסברה. אילו השקענו בהסברה מתאימה על חשיבות התורה והמצוות ועל כך שהיהדות שומרת עלינו, היינו חוסכים הרבה 'דאגות' כאלו ואחרות".