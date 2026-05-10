הרב נחמן מעודד ז"ל הלך לעולמו בגיל 49 במהלך שהותו במירון, לשם הגיע לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי. הלווייתו התקיימה הערב (מוצאי שבת) בבית העלמין ויז'ניץ, שם נטמן.

לפי בני משפחתו, הרב מעודד שהה באוהל במירון במהלך הימים האחרונים. ביום שישי האחרון נכנס לנוח באוהל, ובנותיו שחזרו מתפילה בציון הרשב"י גילו כי נפטר.

הרב מעודד היה מוכר בעיקר בזכות קרבתו לרבי חיים הכהן ז"ל, המכונה "החלבן" מגבעתיים. במשך שנים רבות שימש כנאמן ביתו ועוזרו הקרוב, ופעל להפצת תורתו והנהגותיו בקרב הציבור הרחב.

בין היתר עסק בתיעוד שיחותיו וסדרי תפילתו של "החלבן", ועמד מאחורי המיזם "התעוררות ישראל", שפעל להפצת דברי תורה וחיזוק רוחני. במסגרת זו הקים מערך דיגיטלי וטלפוני שבו תיעד רבנים ומסר תכנים תורניים במגוון נושאים.

קולו של הרב מעודד בקו "התעוררות ישראל" הפך למוכר בקרב אלפים שנהגו להאזין לשיעורים ולדברי החיזוק שהפיץ לאורך השנים.