טלי גוטליב זועמת על ישראל כ"ץ: מכר אותי ערוץ 7

חברת הכנסת טלי גוטליב יצאה במתקפה חזיתית נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, לאחר שזה חתם בסוף השבוע על תעודת החיסיון הנדרשת להגשת כתב אישום נגדה בפרשת חשיפת שמו של איש שב"כ - בן זוגה של שקמה ברסלר - ממובילות מחאת קפלן.

בראיון סוער לערוץ 7 האשימה גוטליב את כ"ץ בכניעה מוחלטת ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ובמכירת ה"משילות" הימנית בתמורה לשקט מהמערכת המשפטית.

גוטליב טענה כי חתימתו של כ"ץ היא שמאפשרת ליועמ"שית להמשיך ב"מסע הרדיפה" נגדה ונגד נבחרי ציבור מהימין. "למה אנחנו מתפלאים כשמיארה שמכשילה את הממשלה, מגיעה לבג"ץ ופועלת נגד ראש הממשלה, במינוי של רומן גופמן לראש המוסד? הרי שר הביטחון מחזק אותה. הוא הוריד את הראש ונכנע בפניה".

לדבריה, השר פעל ללא בדיקת החומרים המקצועית הנדרשת ושימש כ"חותמת גומי" בלבד למכתביה המאיימים של בהרב-מיארה. "הוא הגיש להם אותי על מגש של כסף. נתן להם כותרות בתקשורת השמאלנית. ישראל כ"ץ סלל דרך להגשת כתב אישום נגדי. מה עבר לך בראש אדוני השר?. התירוץ שלו הוא 'זיני לחץ עלי'. ישראל לא קרא את החומרים ולא עבר עליהם. הרי שמותיהם של אנשי שב"כ אסורים לפרסום לא מכוח החיסיון, אלא מכוח חוק השב"כ. הוא היה יכול לנהוג במשילות. היועמ"שית שלחה לו מכתב מאיים והוא לא ענה לה. הוא היה צריך לתהות האם היא חקרה הדלפות אחרות ובמקום זה נתן לה הכשר - למי שהיא מפוטרת ומודחת".

היא תהתה מדוע שר הביטחון לא דרש לחקור הדלפות חמורות אחרות ובחר דווקא "להקריב" אותה למערכת המשפטית.

למרות החתימה של כ"ץ, גוטליב הבהירה כי היא אינה חוששת מההליך המשפטי ומתכוונת להיאבק על חסינותה בוועדת הכנסת, תוך שהיא משוכנעת שחברי הקואליציה יעמדו לצדה.

בסביבתו של שר הביטחון כ"ץ דחו את הטענות השונות נגדו והבהירו כי שיקולי ביטחון המדינה הם מעל הכל וכי כ"ץ הסכים לחתום על תעודת החיסיון אך ורק בשל בקשתו של ראש השב"כ דוד זיני, ורק לאחר שהנושא נבחן מספר פעמים שוב ושוב והמסקנה הייתה שחשיפת החומרים עלולה לגרום לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.