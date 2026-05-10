עימות בוועדת השרים לענייני חקיקה, כאשר הצעת החוק "מיהו יהודי" הוסרה מסדר היום בהנחייתם הישירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר הממשלה יוסי פוקס.

ההחלטה לעצור את קידום החוק עוררה תרעומת קשה בקרב חלק מהשרים. מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, פתח את הדיון בהסבר על רגישות העיתוי. לדבריו, ראש הממשלה סבור כי בעת מלחמה אין זה נכון לעורר סוגיה כה נפיצה שעלולה לפגוע ביחסים עם יהדות התפוצות וליצור קרע פנימי מיותר.

פוקס הדגיש כי נתניהו מבקש לדחות את העיסוק בנושא למועד מאוחר יותר כדי לשמור על האחדות הלאומית.

השר יריב לוין הביע תמיכה בעמדת ראש הממשלה, על אף שציין כי הוא תומך עקרונית בחוק. לוין הסביר כי מדובר בדחייה של חודש ימים בלבד וכי הוא אינו מוכן לפעול בניגוד לדעתו של נתניהו בנושא כה רגיש.

לעומתו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא חסך בביקורת ותקף את הדחייה בטענה כי הקואליציה הנוכחית היא בעלת הרכב ייחודי המאפשר להעביר את החוק ללא דיחוי. "זו טעות", הצהיר בן גביר, "יש לנו כרגע הזדמנות נדירה ורוב הקואליציה תומכת בכך. אנחנו רק דוחים ודוחים".

לדבריו של בן גביר הצטרפה גם השרה עידית סילמן, שהביעה תמיכה בעמדתו וחיזקה את הדרישה לקדם את החוק למרות הרגישות הביטחונית.