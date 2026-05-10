שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום (ראשון) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, בעקבות התייצבותה נגד מינוי רומן גופמן.

השר הגדיר את המהלך כהתייצבות "בפעם המי יודע כמה" נגד הממשלה וראש הממשלה, וטען כי המינוי המדובר נמצא תחת סמכותו הבלעדית של ראש הממשלה.

לדברי סמוטריץ', מדובר בצעד אחד יותר מדי מצד מערכת שגורמת למדינת ישראל נזקים אדירים, "מערכת מושחתת שחטפה את מדינת ישראל וגורמת לה נזקים אדירים".

הוא הוסיף כי יועצת משפטית שחוברת שוב ושוב לאופוזיציה ולעותרים נגד הממשלה, אינה מסוגלת לייצג את הממשלה הנבחרת כראוי, "יועצת משפטית ששוב ושוב חוברת לאופוזיציה ולעותרים נגד הממשלה, לא מסוגלת לייצג את הממשלה הנבחרת, ופעם אחד פעם פועלת לסכל את מדיניותה, חייבת להתפטר ולאפשר לממשלה לקבל ייעוץ והגנה משפטית מינימליים כמו שמקובל בכל מדינה נורמלית ובכל מערכת יחסים נורמלית בין ממשלה לבין הייעוץ המשפטי לממשלה".

הוא תקף גם את שופטי בג"ץ וטען כי הם כופים על הממשלה את המשך כהונתה בניגוד לחוק ולשכל הישר, "גלי בהרב מיארה רואה את עצמה כבר זמן רב חלק בלתי נפרד מהאופוזיציה לממשלה, והעובדה ששופטי בג"ץ כופים על הממשלה את המשך כהונתה, בניגוד גמור לחוק ולשכל הישר, ומאפשרים לה להמשיך לחבל בעבודת הממשלה ולפגוע במדינה ובאזרחי ישראל היא שחיתות נוראה של בית המשפט והעומד בראשו. שיתוף פעולה בין שני גופים מושחתים שכופים באלימות את עמדתם על הממשלה הנבחרת ועל רוב העם בישראל עם אפס אחריות לתוצאות".

"מאה אחוז סמכות ואפס אחוז אחריות", ציין סמוטריץ' בביקורתו על התנהלות המערכת המשפטית ובית המשפט העומד בראשה.

בסיום דבריו הצהיר על כוונת הקואליציה לקדם שינויים מבניים במערכת המשפט כבר בתקופה הקרובה: "אנחנו נחושים להמשיך להוביל את התיקונים הקריטיים כל כך במערכת המשפט, בדגש על השלמת חקיקת פיצול תפקיד היועמ"ש והגדרת תפקידו וסמכויותיו. מושחתים נמאסתם!"