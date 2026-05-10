הסטנדאפיסט מיקי גבע הגיב הבוקר (ראשון) לסערה הציבורית שהתעוררה בעקבות הופעתו באירוע הליכודיאדה באילת בסוף השבוע.

הביקורת התמקדה בתיעוד שבו נראה גבע עולה לבמה ומתחיל במופע הקומי, רגעים ספורים לאחר שנמסרה לנוכחים הודעה על נפילתו של הלוחם ליאם בן חמו ז"ל.

בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, הסביר גבע כי שוחח עם הורי החייל והתנצל על עוגמת הנפש שנגרמה להם מהפרסומים.

לדבריו, הוא ביקש מהמארגנים להמתין מספר דקות לפני עלייתו כדי לרווח את הזמן מההודעה הקשה, אך הלחץ מהשטח והמחויבויות החוזיות הובילו לעלייתו לבמה לאחר דקות ספורות.

גבע דחה את הטענות על חוסר רגישות וטען כי הסרטון שהופץ ערוך בצורה מגמתית ואינו משקף את דבריו הראשונים על הבמה. "הדברים הראשונים שאמרתי כשעליתי לבמה זה שאני מתפלל שהפסקת האש תימשך", כתב והוסיף כי מטרתו היא לחבר ולשמח ולא לעסוק בפילוג פוליטי.

הסטנדאפיסט תיאר את המורכבות המקצועית של אמנים בתקופה הנוכחית, הנדרשים לעיתים להופיע בנסיבות קשות כדי לסייע לקהל לברוח מהמציאות. "אנחנו האמנים בשנים האחרונות עוברים מלחמות, לפעמים צריכים להופיע ביום שחיילים נהרגו", הסביר גבע והדגיש כי מדובר בשליחותו המקצועית למרות הקושי במעבר החד.

בסיום דבריו ציין כי הוא כואב את השימוש שנעשה בו ככלי ניגוח פוליטי על גבה של המשפחה השכולה. הוא הודיע כי בכוונתו להופיע במופע לזכרו של ליאם בן חמו ז"ל בפני הפלוגה שלו, וחתם בהתנצלות חוזרת בפני בני המשפחה על הסיטואציה אליה נקלעו.