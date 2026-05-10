סערה באולפנת צביה חפץ חיים: הנהלת האולפנה הודיעה על התפטרות קולקטיבית בעקבות החלטת המועצה האזורית נחל שורק להעביר את בעלות האולפנה מרשת "צביה" לרשת אחרת.

במכתב חריף וטעון שנשלח לצוות האולפנה, להורים, לבוגרות ולתלמידות, מתארים אנשי ההנהלה את המהלך כפגיעה עמוקה בזהות החינוכית והערכית של המוסד.

"בצער רב ומתוך אחריות גדולה, אנו כותבים שורות אלו", פתחו חברי ההנהלה את מכתבם. לדבריהם, "בימים האחרונים קיבלנו בתדהמה את החלטת המועצה האזורית נחל שורק להעביר את בעלות האולפנה מרשת 'צביה' לרשת אחרת".

בהמשך המכתב מדגישים אנשי החינוך כי מבחינתם לא מדובר רק בשינוי טכני או ניהולי. "בעינינו החלפת רשת דתית ברשת שאינה דתית היא לא עניין של מה בכך. יש לזה השלכות מרחיקות לכת", כתבו.

הם הסבירו כי לאורך השנים תפיסת העולם שהובילה את הנהלת האולפנה ראתה ברשת החינוכית הרבה מעבר לגוף מנהל. "בתפיסתנו בה השתדלנו לעבוד כהנהלת האולפנה לאורך השנים, אנו רואים בראש ובראשונה את עולם החינוך ואת הרשת העוטפת כמקום עם תפיסה ערכית, מקום עם חזון ועם 'נשמה' ולא רק כגוף כלכלי שתומך במוסדותיו".

במכתבם הזכירו אנשי ההנהלה את גדולי הרבנים של הציונות הדתית, שלדבריהם הניחו את היסודות לרשתות החינוך התורניות. "עומדות לנגד עינינו דמויותיהם של הרב צבי יהודה הכהן קוק, הרב משה צבי נריה, הרב אברהם אלקנה שפירא, הרב חיים דרוקמן זכר צדיקים לברכה שעמלו במשך השנים לביסוס רשתות של תורה שמחנכים בהם באהבה ובאמונה על ערכי הציונות הדתית".

לדבריהם, המהלך הנוכחי עלול לפגוע בזהות החינוכית אותה ביקשו לבנות. "אנו עמלים לילות כימים כאנשי חינוך לבנות ולבסס את הזהות היהודית של תלמידותינו. במהלך זה שנכפה עלינו אנו רואים צעידה אחורה בבניין הזהות ואיננו רוצים להיות גשר לכך שהדבר יעבור הלאה גם למקומות אחרים אחרינו".

עוד הוסיפו כי תפילתם היא "שעולם החינוך שלנו ימשיך לשתות ולצמוח מהמים המתוקים של תורת ארץ ישראל".

אנשי ההנהלה ביקשו להדגיש גם את הישגיה של רשת צביה לאורך השנים ואת תרומתה למוסד, "זכה דורנו שהרשתות שהחלו במצער, היום פרות ורבות ומעמידות כבר דורות של בוגרים ובוגרות בעלי שיעור קומה שממלאים את ארצנו ברוח המיוחדת של הציונות הדתית".

בהמשך ציינו כי "כזאת היא גם רשת צביה שזכתה להרים את האולפנה שלנו לגבהים גדולים ועבדה במהלך השנים עם הצוות, עם ההנהלה ועם התלמידות בהרמוניה טובה שהביאה את האולפנה שלנו להישגים נפלאים ולהוקרה".

בסיום המכתב הודיעו חברי ההנהלה באופן רשמי על פרישתם, "לאחר מחשבה רבה בכובד ראש, אנו מודיעים על התפטרותנו מהנהלת אולפנת צביה חפץ חיים".

עם זאת הבהירו כי יסיימו את שנת הלימודים באופן מסודר ומתוך אחריות לתלמידות, "מתוך אחריות גדולה לאולפנה האהובה שלנו, אנו מזדרזים לשלוח הודעה זו על מנת שהזמן יאפשר שימצאו הדמויות המתאימות להוביל את המוסד היקר הזה. אנו כמובן נמשיך ונסיים את שנת הלימודים בצורה המיטבית ביותר, ונעביר אותה להנהלה הבאה בצורה מסודרת, מוקפדת ואחראית".

את מכתבם חתמו בדברי תודה לקהילת האולפנה: "בתודה גדולה על השנים בהם היתה לנו הזכות להיות חלק מהאולפנה היקרה הזאת. תודה להורים, לבוגרות ולתלמידות שנתנו בנו אמון, וזכינו לגדול יחד".

על המכתב חתומים ראש האולפנה נטלי יוסף, רב האולפנה הרב זאביק הראל, מנהלת התיכון הילה פלאוט ומנהלת החטיבה דבורה כהן.

מהמועצה האזורית נחל שורק נמסר: "אולפנת חפץ חיים היא אולפנה של המועצה האזורית נחל שורק, ולא של רשת כזו או אחרת. אחריותנו היא בראש ובראשונה כלפי תלמידות המועצה ומשפחותיהן, ומתוך מחויבות מלאה לשמירת צביונה הדתי, התורני והערכי של האולפנה. הליך המכרז להפעלת האולפנה הוא הליך רגיל, מחויב ומקובל ברשויות מקומיות. עצם היציאה למכרז הייתה ידועה מראש לרשת היוצאת ולהנהלת האולפנה, והוא התקיים באופן מקצועי, מסודר ושוויוני".

בהודעה הודגש כי "לקראת המכרז פנתה המועצה גם לרשתות חינוך דתיות, אולם בפועל אף רשת דתית לא הגישה הצעה מלבד רשת צביה. מציאות שבה רשתות דתיות נמנעות מלהתמודד זו מול זו מצמצמת את יכולת הבחירה של הרשויות ושל הציבור הדתי".

מי שנבחרה במכרז היא רשת "עתיד", שבמועצה מדגישים כי היא מפעילה מוסדות במגזר הממלכתי-דתי וצפויה לשמור על הזהות הדתית של האולפנה.

המועצה הדגישה עוד כי היא "עיגנה במכרז את האפשרות להמשך העסקת הצוות הקיים, מתוך רצון לשמור על רציפות ויציבות. הודעת בעלי התפקידים על רצונם לסיים את תפקידם מצערת אותנו, ואנו מצפים מכל מי שחינך והוביל את הבנות לאורך השנים להמשיך להיות עבורן עוגן של יציבות ואחריות".

"טובת התלמידות היא השיקול שהוביל אותנו לאורך כל הדרך, והיא תמשיך להוביל כל החלטה שנקבל. המועצה תפעל לפתיחת שנת הלימודים הקרובה בצורה מסודרת, יציבה וטובה", נמסר לסיום.