הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם סרטון שבו הוא תוקף את התפיסה לפיה אחוז חסימה גבוה תורם ליציבות הממשל בישראל.

סגל השווה את מבנה הכנסת למגדל קוביות וטען כי דווקא אבנים קטנות ומדויקות בונות מגדל יציב וטוב יותר מהקוביות הגדולות המשמשות כיום את המערכת.

בניתוחו הזכיר סגל כי בעבר אחוז החסימה היה נמוך מאוד, דבר שאיפשר למפלגות קטנות דוגמת "מפלגת התימנים" להיכנס לכנסת. הוא מתח ביקורת על המהלך שהובילו ב-2014 ליברמן, לפיד ונתניהו להעלאת אחוז החסימה ל-3.25%, וטען כי צעד זה לא מנע את חמש מערכות הבחירות האחרונות.

לדבריו, אחוז החסימה הגבוה גרם לשריפת מנדטים בימין ב-2019 ולנפילת מרצ ב-2022, ובמקביל הוביל להקצנה במפלגות הערביות שנאלצו להתאחד עם גורמים קיצוניים. "הבעיה של ישראל היא לא קיצוניות של מפלגות קטנות, אלא סחטנות של מפלגות בינוניות", הסביר הפרשן את המצב הפוליטי הנוכחי.

סגל טען עוד כי אחוז החסימה הגבוה מונע מכוחות חדשים וחיובים, כמו חרדים עובדים המשרתים בצבא או ערבים המעוניינים בהתקדמות כלכלית ומתנגדים לטרור, לקבל ייצוג הולם.

הוא ציין כי חברי הכנסת החרדים הנוכחיים פועלים לעיתים נגד אורח החיים של החרדים העובדים ואינם דואגים לצרכיהם.

הוא קרא להורדת אחוז החסימה כדי לאפשר שיתופי פעולה מפתיעים בין המחנות ולשבור את המונופול של הפוליטיקאים הקיימים. "הם היו רגילים שהם ינעלו עם מפתח את הדלת של המועדון הסגור, הגיע הזמן לפרוץ את הדלת הזאת בבעיטה", סיכם סגל את דבריו.