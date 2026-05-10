הרמטכ"ל אייל זמיר הופיע היום (ראשון) בפני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לסקירה ביטחונית סגורה.

מדובר בהופעתו הראשונה של זמיר בפני הוועדה מאז נכנס לתפקידו לפני כשנה וחודשיים, והיא צפויה לעסוק בשורה של נושאים רגישים שעל הפרק.

במהלך הדיון, הגיש סגן יו"ר הכנסת, ח"כ ניסים ואטורי, מכתב דרישה רשמי לרמטכ"ל הנוגע לעתידה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר.

על המכתב חתומים 42 חברי כנסת, בהם כעשרה שרים בכירים, הקוראים להסרה מיידית של דרגותיה של האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

ח"כ ואטורי הסביר כי הדרישה מגיעה על רקע טענות כי הפצ"רית הודתה בעמידה מאחורי "בישול והפצת סרטון". לטענתו, מדובר בצעד הכרחי לשמירה על ערכי צה"ל ועל כבודם של החיילים המשרתים בארגון.

במכתבו לרמטכ"ל כתב ח"כ ואטורי, "את דרגותיה של תומר ירושלמי היית צריך להסיר דקה אחרי שהודתה כי היא עומדת מאחורי בישול והפצת הסרטון. כל יום שהיא ממשיכה לשאת את דרגות האלוף הוא כתם על צה"ל כולו ופגיעה בחיילים. נמשיך להיאבק עד שייעשה צדק".