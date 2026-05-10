אסף ליברמן נגד המונולוגים משב

איש התקשורת ומגיש כאן רשת ב', אסף ליברמן, התארח השבוע בפודקאסט "הצייצנים" בהנחיית עקיבא נוביק, המשודר ב"ערוץ משב" מבית ארגון רבני צהר.

בשיחה סיפק ליברמן הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם התקשורת הישראלי ומתח ביקורת חריפה על מגמת המונולוגים האישיים של מגישים בפתח תוכניותיהם.

"לפעמים אני שומע תוכניות רדיו שנפתחות במונולוג של חמש דקות של דעה אישית", ציין ליברמן בשיחה. הוא הוסיף מסר לעמיתיו המנצלים את זמן האוויר למטרות אלו, "אחי, פתח טוויטר ושחרר את הפיד. אני פתחתי רדיו כדי לשמוע מה קורה, למה צריך לשמוע אותך עשר דקות מדבר?".

ליברמן התייחס גם לביקורת הנשמעת כלפיו מהצד השמאלי של המפה הפוליטית על כך שהוא "מנרמל" את שותפו להגשה, קלמן ליבסקינד.

הוא דחה את הטענות הללו בתוקף והבהיר כי השימוש במילה "לנרמל" בהקשר זה הוא מגוחך, שכן ליבסקינד הוא עיתונאי פופולרי בקרב ציבור רחב בישראל.

בהמשך הראיון הביע סלידה מהשיח ברשתות החברתיות ובעיקר מפלטפורמת הטוויטר, אותה תיאר כ"מדמנה של כנופיות רחוב שתוקפות אחת את השנייה". בעקבות הרעילות ברשת, הצהיר במפתיע כי הוא שוקל לסגור את חשבונו: "יכול להיות שההחלטה שלי בכל שיחתנו זו שאני צריך לסגור את הטוויטר?".

במישור האישי, הדגיש ליברמן את זהותו היהודית למרות הגדרתו כחילוני, וציין כי הוא חש יהודי בכל נימי נפשו. "זה שאני מניח תפילין בבוקר לא הופך אותי ליהודי יותר או פחות", הסביר המגיש, "אני יהודי בכל נימי נפשי. אני יהודי. אני מדבר את השפה היהודית של העם היהודי בארץ ישראל. זה שאני מניח תפילין בבוקר לא הופך אותי ליהודי יותר או פחות. אין יהודי ממני".

לסיום התייחס ליברמן לדיסוננס המלווה את שידור האירוויזיון בתקופת מלחמה, משימה אותה הוא מבצע יחד עם עקיבא נוביק.

הוא הסביר כי למרות המצב המורכב, הציבור זקוק לאסקפיזם: "אדם שפתח אירוויזיון בזמן מלחמה יודע מה הוא בא לקבל ויודע מה הוא רוצה... הוא רוצה את חוויית האירוויזיון".