ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה היום (ראשון) את אישור הצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו, הסכם חברון והסכם ואי.

הדחייה בוצעה לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לאחר שהצעת החוק הוגשה על ידי ח"כ לימור סון הר מלך וכל חברי סיעת "עוצמה יהודית".

במהלך הדיון התפתח שיח ער סביב נחיצות המהלך, כאשר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר קרא לקדם את החוק באופן מיידי וטען כי "יש לנו הזדמנות נדירה - הרשות הפלסטינית הם תומכי טרור וקוראים לטרור", והוסיף כי רוב חברי הקואליציה מבינים את מה שהגדיר כ"טמטום של הסכמי אוסלו".

מנגד, נציגי המל"ל ביקשו לדחות את הדיון לצורך עבודת מטה יסודית, ומזכיר הממשלה יוסי פוקס הדגיש את הצורך בשיתוף פעולה עם האמריקאים.

שר המשפטים יריב לוין ציין כי הוא מעוניין לקדם את החוק אך הבהיר, "בסוף יש ראש ממשלה שהוא חשוף לדברים שאני לא. יש דחייה של הדיון עד שראש הממשלה יאשר". הוא הוסיף: "אני יותר מאשמח לקדם את החוק. כפי שחזרנו לשא-נור ככה נחזור לעוד מקומות".

על פי נוסח הצעת החוק, כל ההסכמים שנחתמו בעבר בין מדינת ישראל לבין ארגון אש"ף והרשות הפלסטינית יבוטלו באופן מלא ולא יחייבו עוד את המדינה או מי מטעמה.

מעבר להכרזה המדינית, ההצעה כוללת מהלך מעשי של ביטול כל החקיקה שנועדה ליישם את ההסכמים, במטרה להשיב את המצב החוקי והביטחוני לקדמותו - כפי שהיה טרם החתימה בבית הלבן ב-1993.

בדברי ההסבר להצעה קושרים המציעים בין ההסכמים לבין המציאות הביטחונית הנוכחית, וטוענים כי אוסלו יצר את התשתית שהובילה לאסון 7 באוקטובר. "הסכמי אוסלו הובילו לאלפי קורבנות שלום ופגעו בביטחון ישראל", נכתב בהצעה.