הלך לעולמו הרב יעקב חזן ז"ל, מבכירי הרבנים בישיבת מצפה יריחו, אשר הרביץ תורה ושימש כר"מ במשך שנים רבות, לאחר מאבק במחלה.

הרב חזן, שנולד בשנת תשכ"ג, נפטר כשהוא מותיר אחריו משפחה ענפה ודורות של תלמידים שהתחנכו על ברכיו במוסד התורני.

בישיבת מצפה יריחו ציינו בכאב כי הרב חזן העמיד דורות של בני תורה ותלמידי חכמים לאורך תקופת כהונתו. בהודעת האבל הרשמית שפרסמה הישיבה נכתב, "כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. בְּלַע הַמָּוֶת לָנֶצַח, וּמָחָה ה' אלוקים דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים".

הרב חזן למד בצעירותו בישיבת הכותל והיה מתלמידיהם של הרב אביגדור נבנצל, הרב יעקב כ"ץ והרב ישעיהו הדרי ז"ל.

את שירותו הצבאי ביצע במסגרת הרבנות הצבאית, ובהמשך דרכו התורנית שימש גם כראש כולל בעיר דימונה.

הלווייתו נערכה בבית העלמין הר המנוחות בירושלים. בני משפחתו, תלמידיו הרבים ומכריו לאורך השנים השתתפו במסע הלוויה וחלקו לו כבוד אחרון.