בית המשפט האריך היום (ראשון) את מעצרם של שני תושבי מזרח ירושלים החשודים בשריפת כלב במדורת ל"ג בעומר באזור הערבה.

בהחלטתה היא כתבה: "הגם שמדובר בחשוד נעדר עבר פלילי, נסיבות ביצוע העבירה מלמדות על התאכזרות יוצאת דופן, באופן שמלמד על מסוכנות. כמו כן קיים חשש לשיבוש הליכי המשפט".

השניים, עובדים במלון באילת בשנות השלושים בחייהם, חשודים בהצתת הכלב נוקי, שהיה שייך למשפחה מקיבוץ נווה חריף.

הכלב נוקי, בן 14, נעלם בערב החג. המשפחה ניסתה למצוא אותו, אך לבסוף הם עודכנו כי גופתו נמצאה במדורה. המשטרה פתחה בחקירה במהלך סוף השבוע בעקבות דיווח שהתקבל בחג ועצרה את השניים. מעצרם הוארך ביומיים נוספים והחקירה נמשכת.