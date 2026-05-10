הרב אפרים עבדיאן, רב קהילות ור"מ בישיבת "זמרת הארץ", הוכתר הערב (ראשון) לרב היישוב ניצן.

המעמד התקיים בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, בהם הראשון לציון הרב דוד יוסף וראש ישיבת "מרכז הרב" הרב יעקב שפירא.

באירוע נכחו גם רב העיר קריית גת הרב שלמה בן חמו, והרבנים המקובלים הרב מאיר אלפסי והרב רחמים כדורי.

הרב עבדיאן נכנס לתפקידו לאחר ששימש בשנים האחרונות כרב בתי הכנסת "נווה רחמים" ו"מקדש מעט" ביישוב ניצן.

בנוסף לתפקידיו הקהילתיים, מכהן הרב עבדיאן כר"מ וכראש כולל בישיבה הגבוהה "זמרת הארץ". הוא למד במשך כ-11 שנים בישיבת "מרכז הרב", וקודם לכן למד בישיבה הקטנה "דרך חיים".