ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם את חוות דעתו המלאה של יו"ר הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) פרופ' אשר גרוניס, המתנגד למינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד.

בחוות הדעת נכתב כי למרות שחברי הוועדה האחרים לא מצאו פגם במינוי, לדעת גרוניס נפל פגם בטוהר המידות של המועמד. הפגם נוגע לתקופה שבה פיקד גופמן על אוגדה 210, אז הופעל האזרח הקטין אורי אלמקייס למשימות השפעה והונאה מול גורמי אויב.

חוות הדעת נגד המינוי

גרוניס קובע בחוות דעתו כי האוגדה ומפקדה לא היו מוסמכים להפעיל את אלמקייס, וכי האלוף גופמן עצמו הודה בפני הוועדה כי טעה כשנתן את האישור לכך.

בבחינת האירוע מהיבט ערכי-מוסרי, מדגיש השופט כי הפעלת קטין על ידי גוף צבאי מהווה פגם חמור בטוהר המידות. "הפעלה של קטין הינה פגם מאוד משמעותי וחמור, הרי אלוף גופמן נגוע מבחינת טוהר המידות", כתב גרוניס בחוות הדעת.

סוגיה מרכזית נוספת שעולה בדו"ח היא אמינות הדיווחים שמסרה האוגדה בזמן אמת לגורמי ביטחון המידע בצה"ל. על פי הממצאים, גופמן נשאל באופן קונקרטי האם גורם חיצוני הופעל על ידי האוגדה והשיב על כך בשלילה, למרות שההפעלה כבר התרחשה. גרוניס מדגיש כי מדובר בתשובה לא נכונה המהווה "עניין משמעותי שלילי מאוד מבחינת טוהר המידות".

במסגרת הדיונים בוועדה נשמעו גם דבריהם של בכירי מערכת הביטחון, בהם הרמטכ"ל וראש המוסד הנוכחי דדי ברנע. הרמטכ"ל אמנם שיבח את האלוף גופמן, אך ציין כי הוא רואה בחומרה רבה אישור של מפקד אוגדה להפעלה מסוג זה.

ראש המוסד הביע דעה שלילית על המינוי וציין כי אם ראש אגף במוסד היה פועל בצורה דומה, הוא לא היה ממשיך בתפקידו. ברנע הוסיף כי ההתנהלות מול אלמקייס "זה לא במוסר, לא בערכים, לא בקווים של האדומים, לא במותר ובאסור".

חוות הדעת חושפת עוד כי למרות שגופמן הנחה למסור לאלמקייס חומר בלתי מסווג בלבד, בפועל הועברו לו גם פרטים מסווגים.

גרוניס מציין כי גם אם המפקד לא ידע על העברת החומר המסווג, הוא נושא באחריות פיקודית כמי שלא בדק את פרטי המופעל וכישוריו. בסיום חוות הדעת נקבע כי הצטברות הכשלים, ובייחוד הפעלת הקטין והדיווחים הלא נכונים, מונעים את אישור המינוי מהיבט טוהר המידות.