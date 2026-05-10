מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, התייחס הערב (ראשון) להגשת כתבי האישום בפרשת רצח הנער ימנו זלקה ז"ל.

בדבריו הגדיר המפכ"ל את האירוע כרצח אכזרי של נער שכל חייו היו לפניו, וציין כי המשטרה רואה בחומרה רבה אירועי אלימות שבהם בני נוער פותרים סכסוכים באמצעים קשים.

"מדובר ברצח אכזרי ומטלטל של נער צעיר שכל חייו היו לפניו", אמר לוי והדגיש כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות קשה ובפרט אירועים בהם בני נוער בוחרים לפתור סכסוכים באלימות חסרת רסן".

המפכ"ל ציין כי ליווה את החקירה באופן אישי מראשיתה, "קיימתי הערכות מצב שוטפות ועודכנתי באופן רציף בהתפתחותה, מתוך ההבנה שמדובר בתיק חמור, מורכב ובעל חשיבות ציבורית מהמעלה הראשונה".

"אני מבקש לחזק את ידי חוקרי יל"פ שרון במחוז מרכז, שפעלו לילות כימים, בנחישות, במקצועיות ובמסירות, תוך הפעלת כלל האמצעים העומדים לרשותם, עד להשלמת החקירה וגיבוש התשתית הראייתית שהובילה להגשת כתבי האישום", מסר.

בסיום דבריו הביע המפכ"ל את תנחומיו למשפחת המנוח בשם משטרת ישראל כולה. הוא הדגיש כי הארגון ימשיך לפעול ללא פשרות למען שלום הציבור וביטחונו אל מול גילויי אלימות חסרת רסן.