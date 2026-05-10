הצהרת תובע הוגשה היום (ראשון) נגד אלעזר ויגדרוביץ, שכיהן בעבר כ"קצין המבצעים" של חסידות גור, בחשד להונאה של מיליוני שקלים.

ויגדרוביץ גורש לאחרונה מארצות הברית בתיאום עם משטרת ישראל ונעצר בנתיבות שלום.

בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה במפלג ההונאה של מחוז תל אביב, בחשד לזיוף מסמכים ומצג שווא באמצעות מכירת נכס בתל אביב למספר קורבנות.

מעצרו הוארך בבית משפט השלום מעת לעת, והיום, עם סיום החקירה, הגישה פרקליטות מחוז תל אביב הצהרת תובע עם כוונה להגיש כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

על פי החשד, ויגדרוביץ פעל יחד עם עורך דין מוכר, שעצור בשלב זה בארצות הברית. השניים מכרו בניין בתל אביב השייך לשתי קשישות עריריות למספר יזמים, תוך זיוף מסמכים המציגים כי הנכס בבעלותם.

לפני כמה חודשים, עם פתיחת החקירה, נמלטו ויגדרוביץ ועורך הדין לפולין ומשם טסו לקנדה. עורך הדין שכר רכב שטח והסתיר את ויגדרוביץ בתא המטען מאחורי מזוודות בניסיון להבריח אותו דרך מעבר מפלי ניאגרה לארצות הברית - לאחר שקיבל סירוב מספר פעמים לקבלת ויזה בגלל עברו הפלילי.

הניסיון נכשל. עובדי המעבר גילו את ויגדרוביץ מסתתר מאחורי המזוודות, והשניים נעצרו ונכלאו. הוא נשפט על ניסיון להסתנן לארצות הברית ובית המשפט החליט לגרש אותו בחזרה לישראל, כאשר במקביל המשטרה הוציאה נגדו צו מעצר.