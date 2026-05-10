קבוצת חיילי מילואים התארגנה בימים האחרונים למהלך של תרומת חלק ממענקי השירות שלהם לטובת תלמידי חכמים נזקקים מהמגזר החרדי.

המארגנים, שגייסו למעלה מעשרת אלפים שקלים שהועברו לחמישה אברכים, הסבירו כי מטרת הצעד היא להעביר מסר של אהבת חינם וכבוד ללימוד התורה.

היוזמה עוררה סערה נרחבת ברשת והובילה לתגובות חריפות מצד אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים. ד"ר שוקי פרידמן הגיב בציניות למהלך וכתב כי "בתגובה לצעד המרגש, קבוצת אברכים החליטה להתגייס ולהחליף את המילואימניקים בתעסוקה הבאה, זהו שלא".

בקרב המגזר הדתי-לאומי נשמעה ביקורת נוקבת על בחירת יעד התרומה. יהונתן ורנר, מילואימניק תושב עוטף עזה, כינה את המעשה "הזייה" וטען כי ראוי היה להעביר את הכספים לאלפי אברכים מהציונות הדתית החיים מסכומים מינימליים, במקום למה שהגדיר כ"תורה גלותית ואנטי ציונית. מביך".

הביקורת החריפה נמשכה מצד עו"ד רוני איתן, שכינה את המעשה "תסביך סטוקהולם מביך מאוד" לנוכח העובדה שהכספים מועברים למגזר שאינו נושא בנטל השירות, "להעביר את מענק המילואים שלך למי שמשתייכים לחברה שכבר שנתיים וחצי עושה הכל בשביל שאחרים ילחמו בשבילה, זה סוג של תסביך סטוקהולם מביך מאוד שצריך ראש עקום במיוחד ותסביך נחיתות שאני לא יודע איך להתחיל לפענח בשביל להגיע אליו".

יאיר ויגלר מפורום המילאומניקים הדתיים הוסיף כי "לתת את הלחי השנייה זה לא מעשה יהודי".

מנגד, היו מי שיצאו להגנת המילואימניקים ושיבחו את המהלך. הרב אליאב תורג'מן הגדיר את היוזמה "מדהימה" ושיתף כי הוא מכיר קצינים נוספים שתרמו סכומים נכבדים לאברכים מבלי לבדוק את רישום המילואים שלהם, שכן "כך נבנית תורה בישראל".