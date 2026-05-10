לראשונה מאז תחילת הלחימה בין רוסיה לאוקראינה, הפוגת השקט היחסית אפשרה לקהילה היהודית בקייב לקיים אירוע חגיגי ומרגש במיוחד - חתונה המונית בה נישאו מספר זוגות, מצעירים בתחילת דרכם ועד זוגות מבוגרים במיוחד, ביניהם בני 65 ואף זוג בני 92.

האירוע נערך בקהילה היהודית "בית מנחם" JCC בבירת אוקראינה, לאחר תקופה ארוכה בה לא התאפשר קיום חתונות המוניות בגלל המלחמה. בקהילה מספרים כי חלק מהזוגות חיו יחד במשך שנים ארוכות, אך רק כעת, לאחר תקופה ממושכת של מלחמה, אזעקות וחוסר ודאות, החליטו להסדיר את נישואיהם כדת משה וישראל.

עצם האפשרות לקיים אירוע המוני בתקופה זו, עם בני משפחה ואורחים רבים, התאפשרה בזכות השקט היחסי שנוצר בעקבות הפסקת האש שנכנסה לתוקף בסוף השבוע.

המעמד המיוחד משך אליו משפחות שלמות, ילדים, נכדים ונינים, ויצר תמונה יוצאת דופן של כמה דורות סביב החופה. לצד ההתרגשות הרבה בקהילה, גם כלי תקשורת מקומיים באוקראינה הגיעו לסקר את האירוע הלא שגרתי, שעורר עניין רב בעיר.

"לראות זוג בגיל 92 נכנס לחופה זה לא דבר שרואים בכל יום", אמר רבה הראשי של קייב, הרב יונתן מרקוביץ. "אנחנו חיים כבר תקופה ארוכה בתוך מציאות של מלחמה וחוסר ודאות. דווקא עכשיו, כשהתאפשר מעט שקט, אנשים בוחרים לעצור ולהגיד: אנחנו ממשיכים את שרשרת הדורות, שומרים על המסורת ובונים בית יהודי".

האירוע מהווה אות תקווה לקהילה היהודית באוקראינה, המנסה לשמור על חיים תקינים ככל האפשר גם בצל המלחמה המתמשכת.