שיא חדש: 1,402 משפחות שלוחים בישראל

כינוס השלוחים הארצי נפתח היום (א') במלון ניר עציון בהשתתפות שלוחי הרבי מחב"ד מכל רחבי הארץ.

הכינוס, המאורגן מידי שנה על ידי צעירי אגודת חב"ד, יימשך שלושה ימים, ובמהלכו ייהנו השלוחים מתוכנייה עשירה, הכוללת סדנאות, הרצאות ומושבים מיוחדים ומגוונים, הנוגעים כולם לענייני השליחות והצלחת השלוחים.

עם פתיחת הכינוס בצעירי חב"ד מפרסמים את הנתונים המעודכנים על השלוחים בישראל: נכון להיום ישנם בישראל 957 סניפי בתי חב"ד, ובהם 1,402 משפחות שלוחים.

לדברי הרב נפתלי ליפסקר, מנהל אגף הסניפים בארגון ומנהל הכינוס, בשנה האחרונה, "מאז הכינוס הקודם, הצטרפו 91 משפחות שלוחים חדשים - מספר שיא של שלוחים חדשים".

הרב ליפסקר תיאר את עבודתם של אלפי העובדים הפועלים בשליחות חינוכית בבתי הספר וגני הילדים של רשת חינוך חב"ד, לצד בתי כנסת, כוללים, בתי תמחוי ומועדונים לצעירים וקשישים, המסונפים לסניפי בתי חב"ד ומנוהלים ע"י השלוחים, ואליהם מגיעים מדי יום מאות אלפי ילדים ומבוגרים.

יו"ר צעירי אגודת חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב, אומר עם פתיחת הכינוס, כי "התקופה הביטחונית המאתגרת בארץ ובחו"ל מחברת יותר ויותר יהודים לתורה ולמצוות ומציבה בפנינו אתגר אמיתי להרחיב ולפתח את מוסד השליחות של הרבי".

"כינוס השלוחים המתקיים בכל שנה, כבר 40 שנה, מהווה הזדמנות מיוחדת עבור השלוחים לאגור כוחות לקראת שנת פעילות נוספת בסניפי בתי חב"ד ובמוסדות החינוך שמובילים השלוחים בכל עיר ועיירה, וכמובן הזדמנות אישית לפגוש האחד את רעהו, ללמוד ולהעשיר את עולמם בכל ענייני השליחות.

"אלו הם שלושה ימים של חיבור ואגירת כוחות וכלים לשלוחים המוסרים את נפשם כל השנה, יחד עם בני משפחתם, עבור משימת השליחות של הרבי", אומר הרב אהרונוב.