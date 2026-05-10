נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הערב (ראשון) הודעה חריפה נגד איראן והממשלים הדמוקרטיים בארצות הברית, זאת לאחר שתשובתה של טהרן הועברה לידי הממשל האמריקני.

טראמפ טען כי איראן "משחקת משחקים" עם ארה"ב והעולם כולו במשך 47 שנים תוך שימוש בטקטיקות של השהיה.

לדברי טראמפ, נקודת המפנה לטובת איראן חלה בתקופת נשיאותו של ברק אובמה. "הוא לא רק היה טוב אליהם, הוא היה נהדר, הוא ממש עבר לצד שלהם, זנח את ישראל ואת כל שאר בעלות הברית, ונתן לאיראן הזדמנות חדשה ורבת עוצמה לחיים", כתב טראמפ.

הנשיא פירט את טענותיו לגבי העברת כספים מאסיבית לטהרן תחת ממשל אובמה. "מאות מיליארדי דולרים, ו-1.7 מיליארד דולר במזומן שהוטסו לטהרן, הוגשו להם על מגש של כסף", ציין והוסיף כי האיראנים "מצאו את הפראייר הכי גדול בדמות נשיא אמריקני חלש וטיפש".

טראמפ הוסיף לתקוף וטען כי ג'ו ביידן היה רוע אף יותר מקודמו. לדבריו, במשך עשרות שנים האיראנים הורגים אמריקנים באמצעות מטעני צד, משמידים מחאות וחיסלו לאחרונה 42,000 מפגינים חפים מפשע שאינם חמושים, תוך שהם צוחקים על ארצות הברית.

את דבריו סיכם טראמפ בהבטחה לשינוי במאזן הכוחות מול המשטר בטהרן. "הם צוחקים על המדינה שלנו, שהיא כעת שוב גדולה. הם לא יצחקו עוד!", חתם הנשיא את הודעתו.