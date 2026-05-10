ההבטחה של נתניהו לראשי הרשויות הדרוזיות

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב (ראשון) עם צמרת המנהיגות של העדה הדרוזית והצ'רקסית בישראל.

הפגישה, בהשתתפות יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ויו"ר פורום ראשי הרשויות יאסר גדבאן, הוקדשה לחיזוק הקשר האסטרטגי והחברתי בין המדינה לבין העדות המשרתות בכוחות הביטחון, במיוחד על רקע המלחמה המתמשכת.

נתניהו פתח את דבריו בהתייחסות יוצאת דופן למצב הביטחוני של בני העדה הדרוזית בסוריה. הוא חשף כי הנושא נמצא על שולחנו וכי הוא מקיים דיונים בנושא אף עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. "המשימה הכי חשובה היא להבטיח את החיים", אמר ראש הממשלה, "אני מחויב להביא את כל העוצמה של מדינת ישראל למשימה הקדושה הזאת, כי אתם מביאים את העוצמה לברית שלנו".

במהלך נאומו, העלה נתניהו על נס את גבורת הלוחמים והמפקדים הדרוזים והצ'רקסים בשדה הקרב. הוא שיתף בתחושותיו הקשות מול המשפחות השכולות וציין כי המחויבות שלו לעדה אינה עניין של סיסמאות פוליטיות אלא תחושת שליחות המלווה אותו מגיל צעיר. "אני עושה את זה מסיבה פשוטה - כי אחים אנחנו", הצהיר, "זה מנחה את לוחמינו ואת טייסינו, וזה ימשיך להנחות אותנו".

לצד המילים החמות, ראש הממשלה הודה כי ישנם פערים בתחומי התשתיות והתקציבים שטרם הושלמו עבור הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות. הוא הבטיח לפעול לקידום נושאים אלו והדגיש את המסר המרכזי של המפגש: "אחים לא מפקירים".