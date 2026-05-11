כוחות משטרה צבאית הגיעו הלילה (שני) לביתו של אברך עריק חסיד גור בדימונה במטרה לעצור אותו, אך האברך סירב לפתוח את הדלת.

בעקבות התקהלות של אברכים שהביעו מחאה, כוחות המשטרה הצבאית עזבו את המקום מבלי לבצע את המעצר.

האירוע מצטרף לשורה של ניסיונות מעצר של בני ישיבות ואברכים עריקים ברחבי הארץ בימים האחרונים.

בסוף השבוע שעבר שהו 17 בני ישיבות עריקים בכלא הצבאי בשל סירובם להתגייס.

המשטרה הצבאית מצידה ממשיכה בפעילות לאיתור משתמטים מגיוס על פי החוק, תוך שימוש באמצעים שונים לאיתור ומעצר של מי שלא נענו לצו גיוס.